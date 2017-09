LOS PASOS CANTADOS

Hay que revisar el modelo territorial porque el que tenemos no le sienta bien a nadie. A unos, porque no les llega todavía el agua al cuello y a otros, porque se están ahogando mientras oyen hablar de la sequía y no saben qué ponerse. El final del verano ha frenado la creación de empleo y el número de parados, que era incontable, empieza a contabilizarse. Los Servicios Públicos de Empleo Estatal, menos conocidos por SEPE, han aumentado. Que nadie hable de lo mal que van las cosas mientras puedan ir peor, ni se pregunten a qué carta quedarse, porque todas están marcadas. Hay que seguir viviendo, eso es todo. Y nada mejor que encontrar un enemigo común para hacer nuevas amistades o reparar las antiguas. Eso de la «soberanía compartida» no se lo cree nadie, excepto los que no quieren compartirla. La bomba coreana ha abierto una brecha que jamás estuvo cerrada. El planeta puede ser destruido por sus propios habitantes, mientras Rajoy nos advierte a los que habitamos este rincón del universo que las urnas podrán ser retiradas, poco después de instalarlas. El Govern está preparado para quedarse con los impuestos del Estado, pero el Estado no es de la misma opinión. El llamado «pluralismo religioso» ha acogido en sus hospitalarios senos a más de 1.000 lugares de culto de las 14 religiones minoritarias. Ni siquiera los monjes sabían que eran tan religiosos, pero sólo en Andalucía hay registradas 593 iglesias evangélicas. No nos resignamos a nuestra desaparición y queremos seguir viviendo después de que «la vasta y vaga muerte» acuda en nuestro socorro.

Parece que Kim Jong-un tiene interés en ahorrarnos los últimos y enojosos trámites y lo que desea es la guerra. ¿A qué vienen las prisas? Es la más larga tradición de los seres humanos y no se va a interrumpir nunca. Queremos durar y eso lo prometen las religiones. Todas verdaderas. No mienten, pero no tienen pruebas.