AVE de paso

Hace 25 años no había ni uno y hoy España mantiene 2.500 kilómetros de vías de ferrocarril de alta velocidad, lo que nos convierte la segunda red más extensa del planeta, solo por detrás de China. Pero en términos relativos somos líderes con 54 kilómetros de AVE por millón de habitantes (nos siguen Francia 31, Bélgica 19 y Japón, con 16), pero con los 1.200 proyectados en los próximos años serán 79, ampliando la distancia con Francia (43), Japón (23), Bélgica (19) o Alemania (18). En China son 8 y en Estados Unidos prácticamente cero. Estos datos contrastan con el escaso uso del AVE en España, muy inferior al de estos países, y es que implantar una gran infraestructura de comunicaciones no implica necesariamente que se vaya a utilizar, y en España tenemos demasiados ejemplos de aeropuertos y autopistas tan costosos como inútiles. Con respecto al AVE, la cifra es de sólo 11.500 pasajeros por kilómetro de vía rápida frente a los 158.121 de Japón, 132.000 de Corea del Sur, 106.000 de Taiwán o 61.400 de Francia. Conclusión: la alta velocidad española no es que no sea rentable: es ruinosa, como consecuencia de una política equivocada que ha originado la red de alta velocidad más extensa del mundo con la demanda más baja de los países que la han implantado.

Pues aquí seguimos reclamando alta velocidad, como si fuera la necesidad prioritaria del personal, o porque si el AVE ya llega a otros pueblos como León, Zamora, Cuenca o Huesca, a ver por qué no al mío, y me refiero sólo a Logroño, porque nadie piense que un tren va que de Bilibio a Castejón en ventipocos minutos pararía en Haro, Alfaro o Calahorra-Arnedo. Además, ¿se han parado a pensar lo que supondrá para el «paisaje del viñedo» la construcción de una línea de alta de velocidad? ¿O se creen que el AVE circularía por la actual línea de ferrocarril, construida hace siglo y medio con un trazado sinuoso para trenes de vapor con una velocidad punta de 60 km/hora? Ya estoy viendo el estrago paisajístico que el nuevo tendido produciría en todo su recorrido, cargándose el espléndido mar de viñedos que es nuestro mejor patrimonio. Si por unos cables de alta tensión la montamos, ¿qué será con una nueva vía férrea que presumiblemente transcurrirá paralela a la anterior destrozarriojas, una autopista encima de pago? Por último, ¿alguien ha evaluado la demanda real de transporte por tren en La Rioja y el incremento que justificaría el enorme impacto económico y medioambiental de una nueva línea de ferrocarril?

Pensemos en todo ello antes de seguir dando la barrila con el «AVE riojano» porque, como advierte el sabio consejo, cuidado con lo que pides porque te lo pueden dar. Y estos políticos son capaces de cualquier cosa por contentar a la parroquia.