Pasión y réquiem por la educación

Hace ya mucho tiempo que el verbo aprender y el verbo aprobar se separaron y nuestra labor deber ser volver a reunirlos urgentemente procurando adherirlos con el pegamento del pensamiento crítico. Estamos convirtiendo nuestros centros de enseñanza en centros de exámenes y nuestras aulas en espacios donde se repite más que se piensa debido a que el proceso educativo del alumnado va destinado a inactivar su creatividad. La LOMCE, con su aprendizaje mediante estándares, nos remite inexorablemente a la uniformización, la docilidad y el adiestramiento.

El añorado Jorge Wagensberg decía que enseñar era llevar de la mano la conversación al borde mismo de la comprensión. Pero sin lenguaje, creatividad o pensamiento propio no sucede el paso previo de la conversación y, por supuesto, la pasión por comprender. Así, nuestros alumnos inician el curso deseando finalizarlo y asisten a los centros de enseñanza con el oído puesto en el timbre salvador que marca el final del día.

La tragedia es que vienen desalentados con ganas de que el mal trago de las clases y los exámenes pasen pronto y si dispusiesen de una pastilla, a lo Matrix, que les trasladase en el tiempo o en el espacio la tomarían, sin dudarlo. La comedia es que socialmente la educación ya no supone un disfrute en el que aprender sea, en cierto modo, volver a nacer. El drama son generaciones que se educan en el esquema estímulo-respuesta desde la autoridad y no desde la autonomía con los daños que ello supone para el futuro de una ciudadanía responsable y solidaria.

«Los exámenes no se preparan. Lo que se prepara o se debiera preparar es el conocimiento de una materia, de un saber, de un territorio de conocimientos. El examen es, pues, un paso subsidiario, marginal, en el que sin prisas, sin formalismos, sin la obligación de memorizar datos insustanciales se ponga a prueba la madurez del alumno», decía Emilio Lledó allá por el año 1982. Él, que como Giner de los Ríos o Manuel Bartolomé Cossío, piensa que hacer exámenes constantemente supone la muerte de la cultura apela a la etimología griega del término escuela (scholé) con su significado de ocio, de gozo, convirtiéndola en un espacio de libertad de pensamiento que permite al ser humano ser libre para contemplar la belleza que a su vez lo hace libre. Examinar no es evaluar y hay muchas formas de hacerlo de tal manera que el alumno aprenda a ser él mismo y no un mero ejecutor de órdenes en busca de objetivos. Pero para acabar con la consigna «de examen en examen hasta el aprobado final» hace falta más y mejor inversión en educación. Malas noticias. El gasto en políticas educativas se mantiene este año un 16% por debajo de los del año 2011. La gravedad de esta medida se incrementa si partimos de que somos el quinto país de la Unión Europea con menor gasto público en educación. Y con respecto a nuestra Comunidad Autónoma la inversión en educación es de 170 millones menos de lo que pide el Consejo Escolar del Estado. Ello significa que La Rioja destina el 3,85% de su PIB cuando se recomienda que llegue al 6%.

Sin embargo no parece que haya habido un intenso debate sobre el acto antipatriótico que esta medida conlleva, ni que desde la Administración se haya ordenado que las banderas de los centros educativos ondeen a media asta.

La pasada Semana Santa hemos visto a nuestro Ministro de Educación cantar apasionadamente el himno de la Legión, un cuerpo cuya mascota es una cabra y cuyo condecorado fundador, el general Millán Astray , dijo aquello de ¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia! en la universidad de Salamanca en el año 1931. Todos recordamos la respuesta de Miguel de Unamuno quien lo calificó de grito necrófilo e insensato por su equivalencia con ¡Muera la vida!: «Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha», exclamó el autor de Del sentimiento trágico de la vida. Va a resultar complicado explicar a los alumnos cómo puede ser posible que la educación sea una loa a la vida y el responsable de ella un novio de la muerte que, aunque su canto no sea digno de Mozart, al menos parece obedecer a los estándares de su programa. Un día de estos nos van a obligar a comenzar las clases cantando el himno de la Legión, aunque tal y como está la inversión en educación habría que traer la cabra de casa y no todos tenemos una.

Nuestra experiencia como profesores está, frecuentemente, más relacionada con la inercia que con la audacia, atrapados por el desasosiego como consecuencia de un contexto social que parece concebir la educación como un medio y no como un fin en sí misma. No podemos seguir alimentando la leyenda de que somos un país que no sabe discutir y al que le cuesta discurrir. Es urgente transformar este Réquiem en una Sinfonía antes de que la marcialidad se imponga definitivamente a la belleza contenida en el maravilloso acto de educar y de educarse.

(*) Autor del libro España, la Ilustración pendiente, galardonado con el Premio Internacional de Ensayo 'Diderot' 2017, de Ápeiron Ediciones.