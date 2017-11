Otras cosas que pasan

Aunque cueste creerlo, en el mundo pasan cosas distintas del «desafío soberanista». He aquí algunas, curiosas y hasta simpáticas, leídas en varios medios (los titulares en cursiva son reales):

Y eso que el edificio pensado para acogerla, la torre Agbar, tiene forma de supositorio. De todos modos, «Que se la metan donde les quepa» (¿la torre o la Agencia?).

La Armada lo ha lamentado en un comunicado: «Las acciones de este miembro de la tripulación son completamente inaceptables y contrarias a la ética y a los valores de la Armada». ¿De qué miembro?

La pareja demanda al Servicio Madrileño de Salud por no custodiar las muestras, recogidas hace 16 años cuando a él le diagnosticaron cáncer. ¿200.000? Eso es amor propio.

Hombre, no se iba a suicidar antes. Hubiera sido preferible, desde luego, pero si se suicida antes ya no puede apuñalar a su pareja (ni nada) y el caso no merecería la misma atención.

Testigos presenciales de la toña aseguran que un foco del estadio cegó al jinete mientras se oía por megafonía la voz de Manuela Carmena: «¿Por qué me persigues?».

Las cámaras no sancionan nada, son máquinas instaladas y manejadas por agentes al servicio del auténtico Sancionador, un Estado cínico y canalla que se forra con los impuestos que gravan drogas tan destructivas de vidas como el tabaco y el alcohol.

Dado que la holografía permite la ubicuidad, Puchi podría estar al mismo tiempo soplando Chimay en la Grand-Place, preparando xuixo en su casa de Gerona, mitineando en Salou y escribiendo ('Mi lucha') en una celda de Soto del Real.

Durante treinta escalofriantes minutos, el autor de un asesinato hace veinte años permaneció atado a una camilla mientras los enfermeros trataban de localizar una vena en su brazo. Las autoridades han pospuesto la ejecución sin fecha: «No vamos a precipitarnos en ejecutar a alguien», sentenció el director del presidio. Sin comentarios.

Seguro que si premiaran los pechos más grandes los denunciarían por sexismo denigrante. De todos modos la media española es de 13,58 cm, así que muchas copas no regalarían.