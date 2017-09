Recientemente tuve que trasladarme a La Rioja Baja. Creo que es la primera vez que este año he conducido por la N-232. Pero como la localidad a la que me dirigía no tenía una salida razonable por la autopista, fue imprescindible que me desplazara por la carretera nacional, de la que tanto he escrito y siempre para mal.

Era domingo, así que no había mucho tráfico. Ni pesado, ni ligero. Tampoco era una hora punta de circulación. De punta, no obstante, se me pusieron los pelos tanto en el trayecto de ida como de vuelta al recordar los accidentes que registra esta vía.

Cada automóvil que venía de frente, cada camión (por pocos que fueran) que cruzaba, aceleraban mi corazón y los pies se ponían a temblar. Fue un desasosiego tremendo. Sobre todo porque en los escasos tramos en los que todavía es posible adelantar, por mi izquierda me rebasaban como balas insensatos con todos los boletos para hacer más grande la luctuosa lista en la que no podía dejar de pensar. Los mismos locos que vuelan por la carretera cuando está abarrotada y la hacen aún más siniestra.

La imprudencia es un factor que incrementa la peligrosidad de la N-232. Sin duda alguna. Pero también su saturación. De ahí, la anunciada obligatoriedad de desviar el tráfico pesado por la autopista. En enero prometieron que para septiembre. Ya estamos en la antesala del otoño y, sin embargo, seguimos tachando días en el calendario sin noticias de un convenio que sigue en punto muerto. San Mateo está a la puerta, la vendimia se ha generalizado, los niños han vuelto al colegio, La Rioja ha retornado de su letargo estival... Y aquí no pasa nada ocho meses después.