Que no señores, que corromper sistemáticamente el lenguaje y retorcerlo hasta cambiarle el género no nos hace ni más mujeres ni más feministas. No es dar un paso adelante sino pasos de más y palos de ciego que no conducen a la verdadera igualdad entre sexos. Por mucho que en estas líneas o líneos vaya introduciendo cada palabra o palabro en ambos o en ambas géneros o géneras, incluso, como habrá visto, inventándomelos, usted no va a sentirse mejor pagada en el trabajo, mejor considerada como persona, mejor tratada en algunos ámbitos o mejor valorada en territorios tomados por los hombres. La igualdad entre ellos y ellas no es cuestión de una 'a' o una 'o', no es un juego al que periódicamente se apuntan quienes se erigen en miembras o portavozas de la equidad, eso no es más que dar rodeos a un tema que requiere un poco más de seriedad y de perseverancia para que, por ejemplo, a Irene Montero, muchos diputados no la vean como la ex de Pablo Iglesias y cuestionen su ascenso precisamente por la relación con el líder de Podemos, o que sigan existiendo comentarios con alto contenido sexista cuando una mujer toma las riendas del Ministerio de Defensa o tildar de 'chochona' a Susana Díaz o incluso rebautizar a una concejal como la de las tetas gordas, como en su día hizo un candidato de IU a la Junta de Andalucía... Los ejemplos, desafortunadamente, sobran. Alguien debería decirles que dejen de jugar a buscar el aplauso fácil, porque por mucho que las llamen portavozas si por la mañana siguen encargándose en solitario de la intendencia de casa, de los hijos, del trabajo y de todo lo demás, la palabra no será más que lo que es, una palabra retorcida.