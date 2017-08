Palabra de ley Sería más coherente que la limitación de mandatos formase parte de la oferta electoral y de los pactos, pero sin incumplimientos Lunes, 21 agosto 2017, 23:42

La limitación de mandatos en el ejercicio de las responsabilidades públicas se convirtió en una propuesta recurrente desde que José María Aznar cumpliera con su palabra de no permanecer más de dos legislaturas al frente del gobierno y, sobre todo, desde que las demandas de regeneración y transparencia se incluyeron en distintos programas partidarios frente a la corrupción y a los síntomas de obsolescencia de las formaciones políticas y del poder institucional. El acuerdo suscrito entre el PP y Ciudadanos para la investidura de Rajoy recogía el compromiso de que el presidente designado no podría mantenerse más de ocho años en el puesto. Compromiso del que los populares y el propio presidente parecen desentenderse como si lo hubieran aceptado por una necesidad que ahora no sienten, y Ciudadanos interpreta en su literalidad como si el tiempo empezara a correr a partir de la última investidura de Rajoy. Los términos de aquel acuerdo pueden resultar un tanto equívocos hoy, pero no fue así como fueron presentados. Lo que su desdeñoso incumplimiento pone en cuestión no es la limitación de mandatos propiamente dicha, sino la credibilidad misma de la política cuando un pacto firmado para dar inicio a la legislatura es tratado con desdén. Sería más honesto y positivo que el PP plantease abiertamente la revisión de las bondades que entraña la limitación de mandatos. Es una cuestión que alcanza al conjunto de los partidos, instituciones públicas y organizaciones sujetas a supervisión institucional, como se ha visto con la Real Federación Española de Fútbol. La permanencia en el poder durante un tiempo prolongado puede favorecer la gestación de conductas y tramas irregulares desde el momento en que disuade a otros aspirantes a la alternancia. Pero tal lógica podría extenderse a la perpetuación de un mismo partido en el gobierno de uno u otro ámbito de responsabilidad. Resulta cuestionable que la limitación de mandatos se convierta en una norma general e indefectible, tanto desde el punto de vista constitucional como en cuanto a la naturaleza ética de la iniciativa. Sería más coherente, desde un punto de vista democrático, que la medida formase parte de la oferta electoral de cada candidatura. Claro que sin que los compromisos que se adquieran acaben siendo papel mojado por conveniencias sobrevenidas.