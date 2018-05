Este país no te lo acabas Me pregunto cuánto más puede aguantar la gente. O qué pasará con las urnas delante JUAN GÓMEZ-JURADO Sábado, 5 mayo 2018, 00:04

De lunes a jueves por las tardes tengo el honor de participar, desde hace cuatro años, en el programa de Julia en la Onda, en Onda Cero. Cuando Julia nos propuso a Raquel Martos y a mí hacer una sección diaria en la que contáramos en clave de humor -y, por tanto, editorializáramos- la actualidad política. Raquel y yo comenzamos con mucho miedo. Nos había juntado Julia a ojo, que se probó certero. La Martos es una inteligencia sobrehumana y una currante, pero sobre todo una buena persona. Nos llevamos bien enseguida, y aprendí a respetar su juicio desde el primer día. Cuando empezamos estaba arrancando el escándalo de los Pujol, que era un temazo, humor en estado puro. Un padre de la Patria Catalana que había resultado ser el cabecilla de una presunta banda criminal de mangantes de idéntico apellido. Con una madre superiora afirmando que «no tenían ni cinc», mientras retiraba los millones en forma de misales.

Un día le dije a Raquel: Cuando se acabe lo de los Pujol, nos vamos a quedar sin temas. No habrá nunca uno tan bueno como este.

-No tienes ni idea. Este país no te lo acabas- me respondió.

Cuatro años después, aquí seguimos, haciendo la sección. Esta semana nos ha dado para contar la dimisión de una presidenta de la Comunidad de Madrid por los escándalos combinados de su master regalado y de unas cremas sisadas en un supermercado. Para continuar con el juicio de los EREs, donde cada día es una fiesta. Hemos tenido a un ministro de Interior justificando que se requisen camisetas a la entrada de un partido solo por ser de un color concreto. A un mosso asegurando que no actuaban en el referéndum del 1-O porque en los coles les decían que estaban haciendo chocolatinas. A una líder de Podemos filtrando en un grupo sus planes secretos para derrocar a Pablo Iglesias. A un senador del PP en el consejo europeo diciendo que ya le gustaría a él poder ir con prostitutas de tres en tres. A un diputado del que dependían los presupuestos, el cual llevaba hablando semanas del sentido de su voto, equivocándose por andar liado... y equivocándose en persona interpuesta, ya que otro apretó el botón del voto por él. A otro expresidente de la comunidad de Madrid imputado, uno que fue ministro de Justicia y también verso suelto.

Todo esto en una sola semana. Y lo que nos queda.

Mi querida Raquel Martos acertó, no nos hemos quedado sin temas. Porque este país no te lo acabas. Ni el ridículo permanente, ni el bochorno, ni las manos tapándonos la cara para no sentir la vergüenza ajena de quienes se dicen nuestros líderes. Y cabe preguntarse si algún día se terminará. A mí me viene bien, que cada tarde me dan los temas hechos en la radio, hasta el punto que Julia Otero amenaza con no pagarnos, y bien que hace. Y sin embargo me pregunto cuánto más de esto, de lo de siempre, puede aguantar la gente. O qué pasará la próxima vez que les pongan unas urnas delante.