Estoy con los pelos de punta. Con lo del Pusdemón, lo del Yonqueras y la CUP, esa cosa anarco-leninista, manda huevos. Y con el moco de pavo de la desconexión. Que ya se están haciendo hasta una Constitución para su , ¿a lo Maduro, con su poder judicial de felpudo, a lo King Kong-fú, ese coreano enloquecedor que se escapó de un cómic de chinos malísimos, o una mezcla de los dos pero con el seny de las camisas pardas de las juventudes de ERC en el 36? Dicen que no sólo se van de España, ese ente demoníaco lleno de ignorantes colonizadores corruptos, mandan más huevos, sino que si les da por ahí envían a tomar o como se diga, a la asquerosa Europa capitalista e insolidaria. o como se siga diciendo. Y por la misma causa, se quedan en y con el euro. Y aquí paz y allá en su gloria bendita, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, sus jubilosos jubiletas van a seguir mamando a cargo de la Seguridad Social del ominoso y explotador Reino de España. Y olé sus huevos. Ítem más, en noviembre, tras el referendo y salga lo que salga, expropiarán a bombo, platillo, y tremolando esteladas, todo el patrimonio inmobiliario y de cualquier clase que los despreciables, fascistas y catetos españoles tengan por allá, tal que cuarteles (y cuartelillos, ojo) de las fuerzas de ocupación, más delegaciones ministeriales, palacios de Injusticia, televisiones públicas (¿qué será de Jordi Hurtado?), trompetas, trenes, armarios, jardincillos, jofainas y demás artefactos. Total, nada. Y si alguien no está de acuerdo, mucho ojito, se van del mundo mundial cerrando la puerta de lo que, sin ninguna duda, va a ser todo un paraíso para ellos solitos, que no necesitan a nadie. No me diga usted que no es para estar con estos pelos, porque igual me llama a filas la Cospe y ya se me ha olvidado hasta cómo se hace una imaginaria con botijo. Menos mal que ya nos ha dicho la Santamaría que don Mariano tiene preparado lo que haga falta para lo que sea necesario, en frase feliz. Algún dispositivo secreto, me temo. Ese de que el tiempo todo lo arregla, aunque la líe la mayoría de las veces como se ha liado esta plasta. Con tiempo, dejando hacer. Porque mire usted lo que nos va a costar si los que tienen que ponérselas no se ponen las pilas. Dicen que les tenemos que pagar hasta todo lo que deben, ni una perra menos. Y su deudita es la peor de todo el Estado, al nivel de los bonos basura, y el 60% se lo deben a sus opresores, entre ellos usted y yo. Un asco, huele fatal el asunto. Aunque sus expertos económicos predican que soportarán menos deuda siendo independientes que autonómicos, he ahí la cuestión. De cualquier manera, aquí hay mogollón. ¿Y quién terminará pagando los platos rotos, pero rotos, rotos? Pues a ver si se lo imagina usted. Por su propia experiencia bancaria, digo, porque yo lo tengo claro. Así que lo mejor para todos va a ser que don Mariano nos cuente, pero ya mismo, cómo va a sacar el conejito blanco de la chistera y cómo tiene de bien preparado el truco, el dispositivo ése, para que no nos cueste el pan como unas hostias. O para no liarla sin embiste. Y no hay más que escuchar, leer, cómo calientan a la bestia los portagritos de siempre. Mientras, los de Podemos y el PSOE zascandileando, plurinacionalizándolo todo y mirando para otro lado, que no saben ni por dónde les va a dar el aire. Y les va a dar una ventolera: más que a Obando. Por cierto, ¿sabe usted quién fue Obando? Un tontolculo, el que recibía los guantazos, ya le digo. Por lo demás, me importa un pepino que el Barça acabe jugando en la liga italiana. Como soy del Numancia, pues eso. Lo siento por mis buenos amigos de allá, de ahí mis pelos como escarpias. Porque el 1 de octubre al caer. País...