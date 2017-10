El otoño ya llega a la llamada España. Otra estación término, otros tiempos, otro clima. Esa tristeza de los violones. Guardamos cuidadosamente los colores de las frescas blusas en el almario, los pantalones blancos, las camisas de flores, la carne al aire. El evadido perfume de los cálidos recuerdos, en fin, colgados en sus perchitas, dobladitos en sus cajones. Nos preparamos con melancólica preocupación para lo peor, que está al venir, y sacamos a relucir los alcanforados tapabocas, la visera con orejeras, los impermeables y el bastón del abuelo. Por si acaso un impredecible resbalón. ¿Impredecible? No, también está al caer, no nos caben dudas. Vendrá con las ventoleras, la nubosa grisalla, el frío en los huesos, las primeras heladas en el corazón. Para abrirle la puerta a tal paisaje mi amigo Jaume Lleríns, que es catalán de aquí, me envía metáforas de Ángel González: «El otoño se acerca con muy poco ruido:/ apagadas cigarras, unos grillos apenas,/ defienden el reducto/ de un verano obstinado en perpetuarse,/ cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste./ Se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio súbito ilumina el prodigio:/ ha pasado un ángel/ que se llamaba luz, o fuego, o vida./ Y lo perdimos para siempre». Sí, mudas las cigarras, dicen adiós los cri-cri de los grillos encastillados y antes ennegrecerá la noche dejándonos, sólo, tiniebla. Es lo que tiene este otoño que nos cae encima, que va a ser irrepetible tras pasar el ángel levantino de lo que fue una luz veraniega yéndose a morir al Finisterre. Pero, querido Jaume, no sé dónde cuadra el poco ruido con tanta banderola en los balcones y tanto himno patriótico resonando en el estercolero de siempre. Soy español, gritan unos, todavía sin enterarse de que fueron extranjeros los que inventaron la palabra: espagnuolo, que suena a ítalo catalana. Soy catalán, gruñen los demás allá, quizá sin saber todavía que el vocablo nació por aquí. Nos altera el otoño que viene, la larva del miedo del otoño que ya está aquí, en este país inventado y medio muerto ya por matices insignificantes, estúpidos, donde resurgen la aspereza y el insulto y las imprecaciones. Así estamos en este otoño, feroces otra vez, atroces, como en nuestros peores otoños, aquella pesadilla. Yo creía que la democracia era otra cosa, y no este otoño que se me antoja perenne desde hace tiempos. Sí, yo creía que la democracia servía ante todo para sacarnos de lo palurdo rompiendo pretendidas diferencias. Pero no. A la menor incitación de cualquier demagogo sin pelos en la lengua hay mesnadas dispuestas al abordaje, a la intimidación, a la amenaza, al chivatazo patriótico, al «a por ellos», ese crimen. Pero qué pena de otoño, que lástima de país. Y aún nos queda la desesperanza de que el canoso invierno sea peor y debamos aislarnos en un roquedal del alma para que no nos desguace el hastío. Me voy por hoy, el próximo lunes será otro lunes. Sí, Jaume, y te devuelvo a Ángel González: «Todos ustedes parecen felices. Y sonríen a veces cuando hablan. Incluso se dicen palabras de amor. Pero se aman de dos en dos para odiar de mil en mil. Y guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha. Parecen -nada más que parecen- felices, y hablan con el fin de ocultar una amargura inevitable, esa desesperante, estéril, larga, ciega desolación hacia no sé dónde que, lenta, nos arrastra». Así es, así me parece. Jo també soc (de) Serrat. Por encima de todo. De todos.