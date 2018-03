Oscuras consignas

Estoy confuso. Lo reconozco. Es algo que no me sucede de forma frecuente, pero últimamente no logro sobreponerme al exceso de eslóganes que percibo. Es tal el bombardeo de consignas que no puedo por menos que sentirme saturado, muy saturado y muy cansado. En fin, consecuencia de todo lo que un individuo normal puede llegar a soportar en el día a día, donde proliferan los mensajes que parecen imprescindibles para sentirnos vivos, tarea ardua dado el impositivo estado de opinión que nos asedia. Mensajes en modo alguno inocuos, con los que se nos intenta subyugar para que participemos de manera sumisa en el devenir de nuestra sociedad, pero eso sí, desde los postulados, tantas veces agresivos, que algunos sectores políticos generan.

Desde aquel simplón váyase señor González, pasando por el sí se puede, o más recientemente lo de la brecha salarial, el techo de cristal y la empalagosa visibilidad, junto a la banalidad o simpleza de que si las mujeres paran, el mundo se para: of course! ¿Y si lo hacemos los hombres? Pues lo mismo. La realidad es que estamos en un ¡ay! permanente por no vernos excluidos de lo cotidiano, de los a veces dudosos y sobredimensionados problemas de nuestro tiempo. En fin, ya les digo: un agobio a nada que uno esté atento sobre los actos diarios de nuestro país, que es como estarlo del mundo.

Doy por cierto lo de la brecha salarial, pero aun admitiendo este agravio hacia las mujeres lo hago como un acto de fe, ya que no he logrado obtener unos datos objetivos y concretos, salvo porcentajes genéricos (ni de la OIT ni de sindicato alguno) que muestre tal situación. Tal vez porque me muevo en un área de la sociedad en el que esas diferencias no se dan, y en el que ninguna mujer cobra menos que un hombre con las mismas responsabilidades laborales, y con el mismo horario. Cada día hay más mujeres que ejercen la medicina, la arquitectura, la abogacía, la ingeniería y todo el rosario de actividades que uno se pueda imaginar. Acudo a lugares donde sólo trabajan mujeres, aguerridas por cierto, que llevan sus negocios impecable y competitivamente. Y que como personas autónomas en su actividad laboral, marcan sus tarifas, y por ello sus beneficios. Si acudo a cortarme el pelo (lo que me queda, que es escaso) lo hago desde mi libertad de escoger el que me resulta más razonable de precio, y donde me lo hacen satisfactoriamente; y lo hago últimamente en una peluquería regentada exclusivamente por mujeres. Estoy convencido de que es suyo el negocio y que nadie les impone techo de cristal, ni diferencia salarial alguna, y si la tienen será porque una de ellas es la dueña y cobra más que las otras. Pero lo cierto es que los eslóganes hoy es muy fácil propalarlos, porque existen televisiones y radios por doquier, de pelaje muy distintos; periódicos de toda índole; y ¡cómo no! redes sociales. Así que en el fondo uno se siente acosado por tanta propaganda que algo tiene que ver con Goebbels y sus once principios propagandísticos, impecables en su artera concepción manipuladora. Y aunque sea algo farragoso me voy a permitir transcribir alguna de esas perniciosas consignas, que ya se sabe para qué sirvieron. Una de ellas: individualizar al adversario en un enemigo único. Otra: toda propaganda debe adaptar su nivel al menos inteligente de los individuos (perdón, e individuas) a los (las) que vaya dirigido. Esto se describe como principio de la vulgarización. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, también llamado principio de la orquestación. Cito por último lo que se describió como principio de la unanimidad: llegar a convencer a mucha gente para que crea que piensa como todo el mundo. Hay más, pero creo que es suficiente para ilustrarles mi desasosiego, mi agobio, mi agotamiento, mi aburrimiento, mi saturación. Y mi temor por tanta oscura consigna.