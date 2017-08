El órdago se aplaza No es probable que el soberanismo catalán haya llegado hasta aquí para arrugarse en la recta final, pero acompasa sus tiempos Miércoles, 23 agosto 2017, 23:40

El soberanismo parece decidido a mantener en suspense y en alerta a las máximas instituciones del Estado. Bien podría decirse que el curso político comenzó ayer, empujado por la amenaza de que la Mesa del Parlament admitiera a trámite la ley del referéndum. El Gobierno, ya en Madrid, estaba dispuesto a frenar por vía judicial el nuevo paso del independentismo. Pero no hizo falta. Al final la presidenta del Parlament, Forcadell, no incluyó dicha ley en el orden del día. La razón oficial para esta omisión es ambigua: no ha parecido «oportuno» dada la complejidad de la norma. Explicación curiosa dado que la norma es en realidad muy simple y, puesto que no encaja con el ordenamiento vigente, hay pocos aspectos que concordar. Ulteriores explicaciones de la propia presidenta aclaran en qué consistiría esta 'complejidad' al traer a colación la compleja situación judicial de cinco miembros de la Mesa, empezando por ella misma. De hecho, poco después de presentado el proyecto de ley al Parlament, Rajoy anunciaba que impugnaría la ley del referéndum en cuanto la Mesa la admitiera a trámite, sin esperar a que llegara al Pleno de la Cámara. Donde tampoco, por cierto, podrían ser legalmente tramitada por el procedimiento de lectura única, que ya ha sido desactivado por el Constitucional. Así las cosas, quizá haya pesado en el aplazamiento orquestado por Junts pel Sí la intención de aproximar el fragor legislativo que se avecina al 11 de septiembre, con el fin de encontrar un clima más caldeado alrededor, que haga olvidar el hecho evidente de que el soberanismo pierde fuelle. Pero los balbuceos de ayer de la siempre segura de sí misma Forcadell parecen indicar cierto desconcierto, debido en parte a la evidencia de que el Estado está en condiciones de frustrar esta aventura manifiestamente ilegal, y en parte, también, a la creciente tensión entre unas formaciones democráticas, que perciben el distanciamiento de muchos seguidores contrarios a la ruptura del estado de derecho, y la CUP, que muestra cada vez más su verdadera faz antisistema, que presiona para lograr nuevas depuraciones y que al exhibir su ideario pone de manifiesto su incompatibilidad con lo que la democracia parlamentaria y Europa significan. No es probable que el soberanismo haya llegado hasta aquí para arrugarse a última hora, pero tampoco parecería sensato lanzar la institucionalidad catalana contra el muro de la realidad indiscutible, en la que no cabe ni el referéndum ni la secesión.