El odio brujo

Es la segunda vez que visito la casa en la que vivió Manuel de Falla que se encuentra junto al auditorio del mismo nombre, en el bosque de la Alhambra. Admiro desde siempre su obra, sobre todo cuyo libreto, precisamente, es de la riojana María de la O de Lejárraga e incluso, aunque allí no hubiera vivido tan ilustre persona, merece la pena ir porque es un verdadero túnel del tiempo. Es un milagro que se conserve tal como estaba en los años treinta; parece que el músico se acabara de ir y resulta sorprendente poder ver su sombrero, su bastón, sus medicinas y hasta la cuchara con la que tomaba la sopa. Repetí para que mi hija Vera pudiera conocerlo, porque a ella le fascina todo lo que tenga que ver con esa época, especialmente con la Guerra Civil española.

El caso es que en las dos ocasiones nos atendió un guía muy amable y con abundante información sobre los detalles íntimos de Falla. Especialmente llamó mi atención el interés y el hincapié que este señor hacía en que el compositor no fue un exiliado, ni un represaliado sino que se marchó del país por la tristeza que le producía el estado de España (palabras textuales). Para demostrar que nuestro hombre no era republicano, ni comunista, ni socialista, ni nada por el estilo; casi toda la visita gira en torno a los detalles de su ferviente catolicismo y los símbolos religiosos de la casa, hasta el punto de que nos mostró una despensa en la que supuestamente el músico se encerraba para rezar durante los fusilamientos. Aquí tengo que apuntar que la vivienda está próxima al cementerio de Granada, en cuyos muros fueron asesinados miles de granadinos republicanos. Entre 1936 y 1956 casi cuatro mil personas.

Hasta ahí todo correcto, si no fuera porque matizó: «Los fusilamientos de ambos bandos».

Entonces mi hija, que ya llevaba un rato mirándome con extrañeza de tanta insistencia en negar cualquier vestigio republicano de Falla, no pudo resistir más y, con el respeto que a ella tiene, le dijo: «Disculpe, pero tengo entendido que Granada desde el primer momento fue tomada por los golpistas y es bastante improbable que hubiera fusilamientos de los dos bandos como usted dice».

El guía argumentó que el Ayuntamiento de Granada era socialista y mi hija le respondió que es de todos conocido no sólo el asesinato de García Lorca sino el de su cuñado Fernández Montesinos, precisamente alcalde de la ciudad. Así que, antes de iniciar un debate, ella cortó diciendo que no había ido allí a analizar la guerra civil sino simplemente a visitar la casa de Manuel de Falla.

Lo cierto es que yo estuve a punto de regañar a Vera, como cuando era pequeña y se metía en las conversaciones de los mayores, porque estoy acostumbrada a la versión de los dos bandos y que las guerras son malas para todos pero me di cuenta de que ya está bien de silencio con respecto a este tema.

Ignoro si Falla era republicano e imagino que la insistencia en negarlo puede deberse al deseo de los responsables de que caiga más simpático en una sociedad como la granadina en la que aún no se habla abiertamente de estos episodios de nuestra historia. Lo cierto es que me es indiferente su ideología, lo que me interesa es escuchar su obra y, si acaso, su interesante vida con amigos como Lorca o Stravinski. Pero nadie puede negar que murió en Argentina, que está documentado que lo pasó bastante mal lejos de su tierra, no sabemos si fue un exilio o unas vacaciones. Lo que si sé es el odio que persiste a las ideas republicanas después de tantos años. Un odio brujo, dicho sea de paso y parafraseando a Falla.