Ochenta años después

Hace ochenta años, al comenzar el verano de 1938, aguas abajo del río Ebro, el Ejército de la República preparaba en secreto una gran ofensiva. Estaba a punto de iniciarse la batalla del Ebro, la más larga y dura de la Guerra Civil española. Cuatro meses después, cuando cesaron los combates, miles de soldados yacían sin vida en los barrancos y las sierras escarpadas de la Terra Alta. Ciento veinte mil bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Fue el final de la esperanza republicana. La suerte de la guerra estaba echada.

Tres décadas más tarde, en 1969, el escritor Max Aub, de visita en España después de pasar tres décadas en el exilio, viajaba en coche por el escenario de la batalla: «Naranjos, olivos, riscos, ramblas plantadas de pedruscos, tierra rojiza, no de sangre, igual a sí misma. De aquello, nada. Unos libros, un mundo muerto, de cuerpo presente, para unos cuantos, poquísimos en los que queda vivo». Max Aub lamentaba el olvido de la Guerra Civil. Nadie se interesaba por «cómo fue aquello». Si nadie se acordaba de la contienda, se preguntaba, «¿cómo van a crecer estos niños? Todavía más ignorantes de la verdad que sus padres». Y si eso ocurría entonces, razonaba con pesimismo el escritor, «¿qué será dentro de un siglo? Ya nadie se acordará de lo que vi».

* Vicente Lázaro es director del curso de verano 'Memoria histórica La Guerra Civil 80 años después. Historia, filosofía y creación artística», que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo viernes en el edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Ha pasado mucho tiempo. Apenas quedan testigos directos del conflicto bélico. El ciclo de la memoria se apaga. A un observador extraño una guerra tan lejana le puede parecer un asunto relegado a los libros de historia, presente solo en las bibliotecas y los archivos. Pero no es así. Miles de familias, descendientes de las víctimas de la violencia, siguen esperando un acto mínimo de reparación: enterrar a sus muertos. Y la sociedad española, cuarenta años después del final de la dictadura franquista, tiene aún problemas para asumir su pasado traumático.

Las preguntas que formulaba Max Aub tienen todavía sentido. ¿Cómo fue aquello? ¿Para qué contarlo? ¿Cuál es la responsabilidad de la historia, ahora que desaparece la memoria viva? Es la hora de la historia. Tenemos que contar lo que ocurrió, con toda su crudeza y complejidad. Explicar que España no quedó al margen de la violencia extrema, la liquidación del contrario y las matanzas impulsadas en la Europa de entreguerras por ideologías totalitarias como el fascismo. Que formamos parte del horror que desgarró la historia del viejo continente en la primera mitad del siglo XX. Y que, en nuestro país, además, después de la guerra no llegó la paz ni la reconstrucción sino la persecución brutal de los vencidos y la imposición de un régimen militar que se mantuvo en el poder mucho más allá del tiempo de los dictadores en el que había nacido.

La filosofía nos dice que de aquella barbarie nació un deber de memoria. Que hay que hacer una lectura moral y no solo científica del pasado. Recordar el sufrimiento de las víctimas porque ellas vivieron algo inimaginable, impensable. Pero lo impensable ocurrió. Y eso nos tiene que dar que pensar. No se trata de un mero recuerdo sentimental, de una cómoda identificación con las víctimas. Tenemos que sentirnos responsables, hoy en día, porque aquella violencia extrema forma parte de la condición humana. Necesitamos una visión ética que no nos absuelva de esa responsabilidad.

Esa aspiración ética está también presente en la creación artística. La literatura, el cine y el teatro, entre otras manifestaciones culturales, pueden transmitir un testimonio histórico con una densidad inimaginable. La literatura, la gran literatura, es capaz contarnos lo que nos parece imposible de expresar, la violencia masiva, el miedo, el odio y el espanto que acompañaron a la guerra civil. Y el teatro histórico, tal vez el primer modo de hacer historia, abre el pasado a nuestros ojos y nos representa lo que ocurrió hace mucho tiempo como algo valioso para nosotros. El arte nos muestra las heridas y los silencios del pasado y nos hace preguntas incómodas. Muerde la conciencia del lector y del espectador.

Historia, filosofía y arte. El conocimiento del pasado traumático tiene sentido, hoy en día, porque creemos que contiene aspiraciones éticas y políticas, que está relacionado con nuestra concepción de la democracia y el pacifismo, con los valores que inspiraron la fundación de la Unión Europea y con los derechos humanos universales surgidos, precisamente, del horror a la violencia masiva anterior a 1945. Hay que volver a contar lo que ocurrió. Contarlo mejor, contárselo a más gente. A los que quieren saber, a los que les parece mal que se sepa y a cada nueva generación que ignora la importancia de la historia para comprender el mundo que habitamos y aspirar a vivir en uno mejor.