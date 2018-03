OBJETO DE DEBATE

Siento repulsa por el uso partidista de casi cualquier cuestión, pero siento repugnancia cuando lo que se politiza es el dolor de unos padres que han perdido a su hijo de la forma más violenta, despiadada y cruel posible.

No todo tiene que ver con el color político y muy probablemente muchos de aquellos que ya han firmado la petición para que no se derogue la prisión permanente revisable, que no cadena perpetua, no han votado al PP o a Ciudadanos. Quizá son apolíticos, de izquierdas o de centro izquierda a quienes les gustaría encontrar un instrumento con el que evitar tragedias como la vivida por el pequeño Gabriel.

Y si un asesino de niños, pasado el tiempo de revisión, es incapaz de demostrar después de una larga estancia en la cárcel que su sitio está ya al otro lado de las rejas, entonces es que quizá donde mejor está es en prisión, al menos hasta la siguiente revisión. Otra cuestión es cuánto tiempo ha de transcurrir desde que ingresa en la cárcel hasta que pasa la primera 'itv' -actualmente son 25 años- y es este el debate que debería estar sobre la mesa de los políticos y no si se tumba o no una ley por la que claman millones de personas. Desoír la voz de los ciudadanos es un ejercicio de enorme irresponsabilidad, sobre todo, cuando la experiencia ha demostrado que hay casos en los que la reinserción es imposible y, por tanto, sería difícil de entender que un asesino confeso de un niño, como en el caso de Ana Julia Quezada, pise la calle sabiendo que cabe la posibilidad, aunque sea mínima, de que otro pequeño le moleste, le incomode, le aleje de sus objetivos y decida apartarlo de su vida arrebatándole la suya. ¿Quién debería responder entonces por ello?