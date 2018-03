Nueve de marzo

Ayer ocurrió, aunque no por esperado ha sido menos sorprendente. Fue el final de meses de trabajo, de la resignación para muchas mujeres. El 8-M ha puesto en evidencia que no hay vuelta atrás, que no vamos a callarnos. Que pese a los ataques del machismo y la indiferencia del gobierno las mujeres hemos reconocido nuestras voces en las voces de nuestras compañeras y este grito no lo van a silenciar. Ayer escuchamos a todas las que nos precedieron en la lucha por la igualdad, a las que dieron sus vidas para que nosotras hoy tengamos al menos voz. Ayer algunos se escondieron con la esperanza de que desapareciéramos, mala suerte. El 82% de la población cree que había motivos para la huelga, y de nada sirve ya que el presidente diga «ahora no toca». Miles de mujeres han gritado en la calle «si nosotras paramos, se para el mundo». La huelga feminista ha visibilizado que la desigualdad y la violencia contra las mujeres no pueden seguir ocultas. Somos muchas las que hemos abierto los ojos, y cuando ves la realidad no puedes volver a cerrarlos. Ayer recordamos a las mujeres asesinadas, ellas son también el motivo por el que llenamos las calles. Dimos las gracias por la complicidad que hemos sentido, vivido y llorado entre mujeres y comprobamos que juntas y diversas podemos cambiar el mundo. Agradecimos a abuelas y madres que dicen basta y piden justicia para sus nietas e hijas.

Hoy, 9 de marzo, nada ha cambiado y los datos siguen siendo inasumibles. Las mujeres no estamos en las instituciones, ni en las empresas, la brecha salarial sigue ahí y la violencia machista todavía nos mata. Mañana aun viviremos la desigualdad en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras expectativas. Porque más allá de las cifras disfrazadas, nuestra realidad y la de nuestras compañeras no es manipulable, es parte intrínseca de nuestra vida. Nada ha cambiado pero hemos cambiado nosotras, hemos perdido el miedo a ser señaladas, marginadas, culpadas. Ladran, señal que cabalgamos. Mañana será otro día y será diferente sólo si las mujeres tomamos las riendas de nuestro futuro. Conseguiremos una sociedad más justa e igualitaria sólo desde la educación en la diversidad y el respeto, aprendiendo del pasado invisible y del presente diverso. Tenemos por delante una gran labor de concienciación, porque la resistencia al cambio de la sociedad no lo pondrá fácil. Las mujeres nos hemos medido en base a los roles que nos ha dado una sociedad masculina, el reto ahora es encontrar nuestro espacio y descubrir cómo será la sociedad cuando tengamos capacidad de decisión en todos los ámbitos. Pese a las piedras en el camino, jornadas como el 8M nos demuestran que no estamos solas, que con cada reivindicación cada vez más mujeres toman conciencia de su propia desigualdad. Los que dominan perderán el poder cuando no tienen a nadie a quien dominar. Seguimos.