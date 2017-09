NUEVAS ÓRDENES ANTIGUAS

Hay que evitar la consumación del delito, ya que no hemos podido impedir que haya más delincuentes y la Fiscalía de Cataluña ha ordenado al jefe de los Mossos d'Esquadra que requisen las urnas. La palabra nos suena tan antigua como la orden. En el diccionario de la infancia de los que fuimos víctimas y testigos sonaba mucho mejor este tétrico vocablo, cuyo sinónimo era robar. El tiempo pasa que se las pela, pero regresa sin prisa, ya que sabe que le queda mucho tiempo por delante. ¿Qué importa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspenda la Ley de Transitoriedad Jurídica? Las urnas van a ser requisadas para ver lo que contenían dentro de su corazón de cristal. Órdenes son órdenes y que se cumplan o no es otra cosa. Josep Lluís Trapero contará con la más que estimable ayuda de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de Cataluña, así que no hay nada que hacer, a no sea irse a hacer puñetas o acudir al velatorio del artículo 155, que en paz sigue descansando. Gran trabajo para los esforzados Mossos y para Trapero. No sólo tendrán que requisar urnas, sino sobres electorales, manuales de instrucciones, impresos ilegales y cualquier otro mecanismo que dificulte lo inevitable, que es la secesión de Cataluña. ¡Qué bonita era! ¡Cuanto la quería! ¡Qué pena que fuera como muchos españoles sabíamos que era!

Que Cataluña se escinda del resto de España nos sienta como un tiro a casi todos los españoles y a algunos catalanes, pero todo es preferible a que haya tiros de verdad. Es lo que buscan desde sus guaridas los que saben que si un loco hace ciento, un mártir hace más, aunque se ignore el número. Suelen ser ciento y la madre patria, ya sea chica o grande. Les es suficiente enarbolar banderas para que la gente, incluso la buena gente, acuda al trapo.