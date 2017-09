NUEVAS AMISTADES

Se han dado cuenta, antes de echarlas para que sean pasto de todos, de que es mejor estar mal acompañado que solos. Por eso han crecido bruscamente los afectos impuros y demasiado interesados y ahora son más amigos que gorrinos los que se acusaban mutuamente de hacer guarrerías. No sabemos lo que buscan porque la ruina colectiva ya la han encontrado, pero aumenta la afición a la lectura, que no es únicamente «escuchar con los ojos a los muertos», si no a los vivales de la política. La Guardia Civil ha intervenido 1,3 millones de folletos y carteles aunque las urnas sigan sin aparecer, ya que tienen alma de cristal y se tornan invisibles. Prohibir es siempre una incitación a la desobediencia y nunca ha habido más carteles, más folletos y más trípticos. Unos piden al voto para echar a Felipe VI y otros a Mariano Rajoy, pero los hay más comedidos que se conforman con que desaparezcan Jordi Pujol y Félix Millet. Es la mayor incautación de la historia reciente, sin contar los prospectos, algunos del tamaño de los carnés de identidad, que llevan impreso un pequeño mapa que denominan 'países catalanes'. Mucho trabajo para la Benemérita, que sigue sumando méritos.

Recomendó Quevedo a los españoles de su época que estuviesen prevenidos y no asustados, pero ambas cosas son compatibles. Es muy complejo eso de reducir la complejidad en un país que sigue discutiendo si es una nación o una nación de naciones o un cónclave de catetos. El modelo conjunto no le sienta bien a todos, porque a algunos les cae estrecho de mangas y a otros ancho de sisas. El ejemplo más aterrador es el que han dado esas 8.000 compañías catalanas que han huido de Cataluña, que era la más hospitalaria hasta que los separatistas decidieron que es preferible vivir aislados en esta pequeña península, que convivir con gente más pobre que ellos. Temen que la indigencia sea contagiosa. No es razonable, pero algunos llevan razón.