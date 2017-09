La nueva cultura

Cada vez que entro en las redes sociales, tardo más en volver a hacerlo y tengo la sensación de ser un bicho raro, de vivir fuera del mundo, de no conectar con mis semejantes. En un primer momento, pienso que esto me sucede porque me estoy haciendo viejo, a fin de cuentas uno es una persona de su tiempo y el mío puede que se haya quedado en las décadas anteriores, pero luego observo que hay muchas personas , mayores que yo, en las redes y, sin duda, algo encontrarán en ellas que a mí se me escapa, a no ser que sea una forma, un tanto espuria, de huir de la soledad. Tengo que reconocer que me aburren los habituales comentarios de las redes, en general insulsos y banales, así como las fotografías de «estoy en tal lugar» o «mirad que paisaje más bonito», pero ya digo que el raro debo de ser yo, porque el personal se lo pasa muy bien, a tenor de los comentarios del tipo «me gusta». Sí, reconozco que todos estos avances informáticos no me interesan gran cosa, lo cual es bien raro, si tenemos en cuenta que he dado clases de informática en el Instituto Sagasta durante veinticinco años, o tal vez eso tenga mucho que ver, pues nunca se sabe como trabaja el subconsciente.

Cuando veo a un grupo de muchachos, sentados unos junto a otros, chateando entre sí con los móviles, por medio de las nuevas redes, pienso en que algo no marcha bien en sus cabezas, si prefieren teclear en silencio con la persona de al lado, en vez de decirse las cosas de palabra. De entrada, sospecho que tienen algún tipo de adicción a esa tecnología, pero luego asumo que simplemente es el signo de los nuevos tiempos, unos tiempos en los que la cultura se ha ido extendiendo, a la baja, y banalizando, especialmente el lenguaje, lo cual simplifica mucho las conversaciones e invita a chatear, sin descubrir las propias carencias. Todos hemos contribuido a esta banalización de la cultura, tal como la entendíamos antes, cuando el conocimiento era un equipaje costoso y apreciado. Puede que tengan razón quienes dicen que el conocimiento ya no tiene sentido, si puedes mirar en Google o en otra enciclopedia virtual cualquier hecho histórico, problema lingüístico o las hermosas frases de los poetas. Es cierto que, para entenderse, es suficiente con conocer unos cientos de palabras y que la presencia física no es necesaria para ponerse en contacto con otros, pero yo sigo admirando la precisión y la riqueza léxica de los grandes escritores, que cada vez son menos, disfrutando de la rica conversación de los buenos amigos y apreciando la presencia personal en las charlas habituales.

Puede que el cambio cultural sea imparable, que ya no sea un mérito la formación humanística y que no sea necesaria -en realidad nunca lo ha sido-, pero, más que la habilidad tecnológica, me interesaban en el bachillerato aquellos, ya lejanos, estudios de latín y filosofía, que abrían la puerta que conduce del pasado al futuro, que nos hacían comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos y, sobre todo, nos imbuían espíritu crítico y amor por las palabras. Aunque fuéramos estudiantes de Ciencias.