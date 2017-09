FUERA DE NORMA

La Diada también está dividida, pero persigue derribar a la cercada democracia y sustituirla por otra cosa, aunque no sepan por cuál. El Gobierno cree que la ley de ruptura es la mayor amenaza contra nuestra dificultosa convivencia y pide su suspensión automática. Cree que si siguen adelante sus planes para declarar la república catalana independiente pueden incurrir en responsabilidades penales. Mientras, el motín está en la calle. Hay cosas que si se llevan demasiado lejos no hay forma de encontrarlas. La ley de Transitoriedad, según algunos, no está de tránsito porque ha llegado para quedarse. Según el Gobierno, supone la mayor afrenta a las normas de convivencia que la sociedad española supo darse en 1978. Cuando Bono dijo aquello de que todo el que quiere comer aparte es que quiere comer más que los demás, que también tienen un gran apetito atrasado. Creíamos que exageraba y ahora, cuando ya no hay remedios pacíficos y se arrumba el artículo 155, que puede explotar porque es de espoleta retardada, nos llevamos las manos a la cabeza y al corazón, que para eso tenemos dos, cada una al final de nuestros brazos caídos.

El Tribunal Constitucional sigue advirtiendo («Lengua sin manos, ¿cómo osas hablar?» se preguntaría nuestro Cancionero Anónimo, hace unos siglos). Cuando hablamos de «la sociedad catalana» incluimos a muchas personas que ni piensan ni sienten lo mismo. Ahí tenemos a Pablo Iglesias, que asistió anteayer por primera vez a la celebración de la Diada. «Viva Cataluña libre y soberana», gritó en catalán. Y añadió otro viva a la fraternidad, al mismo tiempo que Albert Rivera le alertaba del riesgo de apoyar la consulta. Eso de calentar la calle tiene el riesgo de que llegue a su punto de ebullición. Que está muy cerca.