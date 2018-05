Ley noble, ley miserable

Accedí a un pueblo (tribu) americano, en la Amazonia, en la selva, con cierta comunicación con la capital, que contaba con justicia propia porque no creían en la justicia de los poderosos: «Antes, si se producía cualquier robo, agresión, violación, etc., acudíamos a las autoridades. El ejército o la policía se llevaban tanto a los acusados como a los testigos. Algunos regresaron, pero de las mujeres jóvenes nada se supo. Ya nadie llama a la policía si alguien comete un delito, ya nadie quiere presentarse como testigo, lo solucionamos aquí, entre nosotros, con la justicia impartida por los más viejos y sabios de la tribu. Sabemos que la ley se puede aplicar de manera noble o miserable; a nosotros siempre nos tocaba la miserable y perdíamos siempre, aun teniendo razón, pero ahora es la tribu quien decide y nadie se queja; hemos aprendido mucho de la razón, lo justo, y lo equilibrado, aunque nuestro sitio esté en la selva», fue el relato del anciano jefe.

De regreso a mi país, con quinientos años de adelanto y desarrollo respecto a la tribu amazónica, me encuentro con el pueblo en las calles, indignado, insultado en su inteligencia. Nadie, ni el propio Gobierno se cree una sentencia injusta de no violación ante evidencias ostensibles. Mala papeleta la de los jueces, que no han sabido defender ni su ámbito de competencia, ni reprimir sus prejuicios sexuales. Ahora se encuentran con la ira y la Justicia del pueblo, y deberán responder ante la indignación nacional e internacional. Porque es deshonroso enumerar en su sentencia un relato desmenuzado y espeluznante de barbaridades a una joven en un portal... para al final concluir en que no era para tanto.