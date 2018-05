'DEL NEGRO AL MORADO'

Las marchas, tras el Primero de Mayo, van a continuar porque el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres han tomado la guerra y la palabra, después de que los sindicatos sacaran a la calle sus reivindicaciones. 'No es abuso, es violación' se leía en muchas pancartas mientras Pepe Álvarez, que es el líder de UGT, hablaba de la «infame sentencia». Las marchas de este año no han sido forzadas. La tonalidad morada, que es un color feminista, ha preponderado en las manifestaciones, no sólo en Madrid y Barcelona, sino en toda España. Mientras, el Gobierno ingresará 2.100 millones en dos años por la llamada 'tasa Google'. Este nuevo impuesto no es nuevo, aunque se llame de otra manera, ya que únicamente ha cambiado de color mientras aumentaba su cuantía. ¿Hay otra forma de financiar la subida de las pensiones? Cuando la gente, la buena y la peor, pide salarios dignos, no especifica cuál es la frontera de esa dignidad. Por eso, en Cataluña y en el País Vasco se habla de una cosa y en Extremadura y Andalucía de otra, aunque se refieran a la misma.

La lucha por la dignidad ha ganado espacio, pero no tiempo. En Cataluña miles de personas salieron a la calle para reivindicar sus derechos, pero sobre todo para protestar. El sindicato reprocha al partido de Albert Rivera no saber negociar. Mientras, Pedro Sánchez retira el relativo apoyo del PSOE a Catalá contra el juez de 'La Manada'. Ciudadanos vencería con holgura en la Comunidad de Madrid, según dicen los pronosticadores, pero la formación naranja se está dejando sus últimos gajos en ese empeño. Sólo el Real Madrid está contento y dispuesto a conquistar su tercera Champions seguida. El fútbol se ha convertido en una terapia. Es la única manera de olvidar los impuestos que vienen y el que ya ha venido.