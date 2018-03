Un día desconoce que un inocente chaval de ocho años no ha vuelto casa en un ignoto pueblo de Almería y al otro usted lo siente como de su propia familia. Igual que sucedió antes en otras angustiosas desapariciones de niños y jóvenes que toman una brutal dimensión mediática para mantener activa la esperanza, el caso de Gabriel ha estado sometido (sigue estándolo) a una sobredosis de información. Por esa puerta abierta es inevitable que se cuele la truculencia y hasta los comentarios más abyectos. Igual que existen periodistas sin escrúpulos el mundo está habitado de personas que se solazan con el morbo. Quiero creer que son minoría. Si el caso ha trascendido desde su origen de las páginas de los periódicos locales es por el afán del entorno de que la llama del retorno no se agotara, de generar una empatía de escala global que empujara hacia una feliz resolución del misterio. ¿Cuántos otros dramas languidecen en el olvido en cuanto salen del foco informativo? Seguro que ese ejercicio de exhibición púbica no es lo que la familia de Gabriel hubiera querido, pero a cambio ha generado una conmovedora respuesta ciudadana que, lamentablemente, ahora no sirve para cicatrizar el dolor. Conocidos los hechos, la necesidad de saber sigue vigente. Ya no se requieren detalles y datos fragmentados para intuir desde la distancia qué ha podido pasar. La sed ahora es conocer cómo un ser humano puede ser capaz de actuar con tanta crueldad contra un niño. Qué mecanismo lleva a alguien a convertirse en un asesino y disimularlo ya no ante las cámaras que le miran, sino ante el retrato de un inocente que siempre seguirá vivo en el recuerdo para hacer una pregunta: ¿Por qué?