Mujeres e informática

Es una realidad que la informática está cada vez más presente en nuestras vidas, tanto en nuestra actividad profesional como en nuestro ocio. También lo es que las titulaciones de Informática están hoy en día entre las más demandadas por el mercado laboral, prácticamente rozando el pleno empleo. Los profesionales de la informática disponen de la posibilidad de embarcarse en proyectos atractivos tanto laboral como económicamente y, además, les suelen ofrecer la posibilidad de mejorar su formación, viajar y trabajar en entornos de gente con inquietudes similares. Las empresas informáticas se encuentran en una búsqueda continua de profesionales con talento, especialmente si a eso suman un alto nivel de formación y cierta dosis de experiencia.

A pesar de las anteriores motivaciones, es una realidad que el número de mujeres que acceden a las titulaciones de Informática o que desarrollan su actividad profesional en la informática es muy inferior al de hombres. Las razones por las que la informática sigue resultando poco atractiva a las mujeres han sido analizadas en diversos estudios que demuestran que esta es una tendencia reciente, ya que hace 50 años los números eran equiparables. Apuntamos y tratamos de rebatir aquí algunas de ellas.

En primer lugar, existe un cliché sobre la figura del informático que le clasifica como «nerd» (solitario, taciturno, nocturno, inadaptado socialmente). Esta visión se ve reforzada por la extendida idea de que la principal tarea desarrollada por un informático es la de «arreglar y configurar equipos». Son estereotipos que han ido creando en los últimos tiempos novelas, películas, series, pero que hoy en día no podrían estar más alejados de la realidad. La realidad marca un escenario bien diferente, ya que la complejidad de los productos que se desarrollan habitualmente ('software', soluciones informáticas, arquitecturas de computación) hace que resulte prácticamente imposible que sean elaborados por un informático de manera individual (al estilo «nerd»). Son necesarios equipos de trabajo heterogéneos (con especialistas en interfaces y diseño, desarrollo y lógica de negocio, sistemas informáticos subyacentes, comunicación con el cliente y captura de requisitos) donde la comunicación fluida y las reuniones habituales entre los miembros del equipo es uno de los ingredientes imprescindibles hacia el éxito. También son necesarias capacidades de abstracción y de pensamiento lógico para analizar los problemas enfrentados, y la capacidad de ir actualizando y profundizando los conocimientos relativos a tecnologías.

En segundo lugar, los estudios apuntan a que existe otro cliché, común a todas las ingenierías e incluso a algunas titulaciones de ciencias, construido y fomentado por los que defienden la Informática como una titulación «difícil» y que, por lo general, provoca que la mujer se sienta ajena a esta disciplina, en la que además se siente en minoría. Este pensamiento no puede ser más erróneo y existen muchos argumentos que lo desmontan. La dificultad de un hecho es una valoración subjetiva la cual no ha debe arrastrar ninguna connotación de género. Si valoramos la dificultad de una carrera universitaria según su nota de acceso, existen titulaciones más exigentes que Informática, y en las que el número de mujeres (tanto que acceden como que las superan con éxito) es mucho más elevado. Las dificultades de esas titulaciones son al menos similares, si no superiores, a las propias de Informática. Por otra parte, son numerosos los ejemplos de mujeres que han desarrollado carreras brillantes y exitosas a lo largo de la historia de la informática (aunque, como en cualquier ámbito, podemos pensar en el deporte, la visibilidad obtenida ha sido mucho menor que la de los hombres). En los últimos años se están llevando a cabo diversas iniciativas para dar visibilidad a las mujeres en la informática tanto a nivel global como local. Empresas informáticas (como Google) están promoviendo la creación de grupos ('Women Techmakers') para «proveer de visibilidad, comunidad y recursos a las mujeres en el sector de la tecnología». Desde el ámbito de la cultura, solo hace unos meses se estrenó la película 'Hidden figures' ('Figuras ocultas', el propio título ya contiene una clara reivindicación) que desde aquí recomendamos; la misma está basada en la historia de tres mujeres afroamericanas que a principios de los años sesenta completaron con rudimentarios ordenadores los cálculos necesarios para poner en órbita al primer astronauta norteamericano. Universidades y centros de investigación en todo el mundo también están haciendo campañas para tratar de romper estas barreras invisibles, pero existentes. Por ejemplo, en la Universidad de La Rioja se organizó en abril de este año la Jornada 'Loading 2017... RiojaParty' que en esta ocasión tuvo como motivo central la 'informática es femenino' (todas las ponentes de la jornada fueron mujeres que desarrollan su labor profesional en la informática). También desde la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja se organizan talleres para acercar a alumnas y alumnos de la ESO al desarrollo profesional de la informática desde un punto de vista lúdico, formativo e inclusivo.

En un mundo en el que la informática está cada vez más presente, la incorporación de un mayor número de mujeres al desarrollo profesional de esta ciencia es relevante y necesaria. No es difícil imaginar que una mayor presencia de mujeres en la informática ampliaría los ámbitos de aplicación de la misma. Sin embargo, no sólo tenemos que pensar en lo que ganaría la informática con un mayor número de mujeres profesionales, sino en lo que actualmente se está perdiendo. La colaboración entre ambos géneros enriquecería al sector y a los profesionales del mismo. Acercando la informática a las niñas y mujeres, dándole visibilidad a éstas y haciendo que esta ciencia sea menos desconocida para ellas, haremos de la informática una profesión inclusiva y en la que todos sus usuarios finales se vean representados.