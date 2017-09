Monografía

Por fin nos hemos visto en los tribunales con un mono. Hace seis años, el mono que ven aquí se hizo este . Y fin de la Historia. Se cerró el círculo. El mono hizo , acatando el eslogan de la casa Kodak, de la que en gran medida desciende la fotografía: «tú aprieta el botón, y nosotros hacemos el resto». Un primer mono apretó en su día el botón y la evolución hizo el resto. La evolución fue el revelado. Nos fue poniendo cara. Muy lentamente. Al ritmo de una polaroid que tardara milenios en positivarse. El mismo Darwin, para dar ejemplo, fue también evolucionando delante de la cámara fotográfica. Se le conocen treinta y dos retratos en vida. Desde un daguerrotipo hasta la foto que le hizo la gran Julia Margaret Cameron, ya con toda la barba evolucionada y traslúcida. A Darwin le importaba mucho el gesto, el rictus, el careto que se le quedaba a los especímenes. Por eso publicaría un libro sobre la . Había un jueguecito casero que circulaba a finales del XIX, no por casualidad la época de Darwin. Se llamaba «Fotografía fin de siglo» y consistía en una cajita de la que se extraía un sobre. Con intención: el objeto estaba entre el artículo de broma y la pieza de sátira social. Hoy se venden facsímiles del juego. En la cubierta, aparece el fotógrafo con su cámara de placas. Es un tipo de aspecto diabólico. Cuando sacas de la caja el sobre que contiene 'la placa', se advierte por escrito: «fije durante diez segundos la placa frente a usted; luego extráigala del sobre y obtendrá su retrato. El parecido está garantizado». Y cuando extraes la supuesta placa -pues es de cartulina, no de cristal- aparece impresa en ella la imagen de un... mono. Un mono con cara de sátiro, con las orejas puntiagudas. Feo. Siniestro. Uno de esos monos que se les aparecían a los pintores románticos en sus pesadillas. Un poco como el que se le aparece a Antonio de la Torre en la estupenda película . Como el mono de Anís del mono, que le pusieron, a posta, la cara de Darwin, sacada de uno de aquellos retratos suyos, y la encajaron con un primatológico. En cambio, el mono del , un macaco indonesio de nombre artístico Naruto, es un mono guapeao, sonriente, dentífrico, televisivo, que hace click pensando en las lianas sociales y en los. Y que tiene su propio bufete de abogados. Y su caché. Es un homínido de última generación. Cuyo parecido con cualquiera de nosotros está más que garantizado. En la cajita de aquella charada fin de siglo ponía 'fotografía', pero luego, la placa quería funcionar más bien como un espejito de mano. Como este de Naruto en el que no nos cuesta reconocernos. Darwin nunca alcanzó al grado de evolución de un Naruto. Por ejemplo: nunca se hizo un autorretrato. Naruto sí. Y además, con mañas, al descuido del dueño de la cámara. Un pispas, vaya. El autorretrato -del tipo que sea- es un grado superior en la escala de la evolución del . Que el mono sea capaz de volver la cámara sobre sí mismo es lo que nos ha conducido a la voz interior en la literatura o en el cine. Es el mono reflexivo, como la cámara. El ser humano, tal y como ahora se piensa, proviene de esta habilidad para la reflexión, equivalente en importancia a saber afilar el sílex o a ahumar la paletilla de un corzo. Y como producto de la propia evolución, ha costado más tiempo dilucidar los términos económicos en que un mono puede gestionar sus que desarrollar, en su momento, la teoría de la evolución, muy superada por la teoría de la negociación. Exactamente seis años, hasta que -como habrán leído en la prensa- Naruto y el dueño de la cámara -personaje casi prescindible en esta fabula- han llegado a un acuerdo extrajudicial para compartir royalties. Pero esto, al fin y al cabo, es sólo dinero. Asunto mayor es el mirar fijamente a Naruto y disputarle a la cara la autoría y la propiedad intelectual. De eso y de todo. Supongo que en el planeta de los simios existirá también algún jueguecito titulado «Fotografía fin de siglo» (otro siglo, dilatado en tiempo al modo de Einstein) que consistirá en que sacas de una cajita un sobre con una plaquita de cartulina que supuestamente es el retrato de un mono, como es lógico, y que cuando sacas la placa -¡sorpresa!- aparece la imagen de un... hombre. Y entonces, lo que le dice Zira a Taylor en la peli, después de darle un beso de despedida: «que pena que seas tan feo».