Modernizar el Estatuto Miércoles, 30 mayo 2018, 00:14

La historia de la inconclusa reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja es la historia de la política riojana, a la que la falta de coherencia que tanto ha atacado a quienes la protagonizan la convierte tantas veces en una rutina de vuelo rasante cuando no en un cajón de sastre dialéctico y de escasa practicidad. O, casi siempre, en un juego de intereses partidistas. La excusa, primero, fueron las sucesivas cinco mayorías absolutas que disfrutó el PP en el Parlamento regional. En ninguna se encontró un terreno abonado para la reforma. Ni cuando el PP, o sea con Pedro Sanz, se mostraba reacio a la reforma ni cuando se disponía a su favor. Ni cuando en 2010 Sanz argumentaba que «la reforma del Estatuto de Autonomía no es el principal problema de los riojanos» ni cuando, cuatro años después, avanzaba con un intento súbito de reforma abortado por PSOE y PR+. El final de las mayorías absolutas populares se presentaba, pues, como el escenario ideal para progresar con la reforma. El propio presidente Ceniceros lo advertía así: «Lo que sí existe es un clima propicio para concretar, por fin, la reforma del Estatuto y hacerlo de una forma dialogada». Un gran titular si no fuera porque la realidad es bien distinta. Sin la excusa del rodillo popular los grupos parlamentarios se pasan la pelota de la culpa buscando que el otro se la quede. Todo menos alcanzar un acuerdo necesario para modernizar un Estatuto. Algo, modernizar el Estatuto, en lo que todos, paradójicamente, están de acuerdo.