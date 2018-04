Hay un modelo de escuela que...

Existe un prototipo de escuela que lleva mucho tiempo funcionando. Es el modelo mayoritario en los países más avanzados de Europa como Alemania, Dinamarca o Finlandia. Estados que valoran la educación como motor de progreso nacional y pieza imprescindible en la cohesión social. Naciones que invierten, con el esfuerzo de toda su ciudadanía, parte de su riqueza nacional en recursos para las nuevas generaciones con la esperanza de que, sin duda, ese gran esfuerzo revierta en beneficio de toda la sociedad.

Tenemos un exponente de escuela a la que todo el mundo puede acceder. Una escuela en la que no se pregunta quién es tu padre o dónde estudió, donde no te cuestionan si tienes una ideología determinada ni cuántas cifras posees en tu cuenta corriente bancaria. Una escuela donde no importa el origen de su alumnado. En ese modelo escolar aprenden todos juntos, niños y niñas, en igualdad, sin separación de sexo... ¡los ponen juntos en clase!

Los centros escolares pertenecientes a este modelo poseen buenas infraestructuras. Los hay más modernos y más antiguos, pero todos ellos cumplen los requisitos indispensables para ofrecer una educación de calidad al alumnado que cursa sus estudios en los mismos. Este ejemplo de escuela no exige cuotas de dinero a las familias que acuden a ella. Este tipo de escuela la sufragamos entre toda la sociedad: no es gratis, porque la pagamos con nuestros impuestos; pero cuando la necesitas, y la disfrutas, no requiere de ningún desembolso extra.

En dicho paradigma escolar trabajan docentes que son buenos en su desempeño. Profesionales que han tenido que demostrar su valía en unas duras pruebas de acceso y a los que se les exige que ejerzan su trabajo con la eficiencia debida. El profesorado mantiene una retribución justa y disfruta de unas condiciones de trabajo dignas, necesarias para que su buen hacer redunde en nuestros hijos e hijas. Sin olvidar el esfuerzo colectivo que debemos realizar para mejorar dichas condiciones laborales.

En este patrón escolar lo que existe, sobre todo, es una amplia diversidad en su alumnado, donde no importa la riqueza o pobreza de su entorno familiar, ni su aspecto físico, ni su extracción social o de raza, ni siquiera la religión que profesen o los gustos y aficiones que disfrutan... ¡hay de todo! Es, sencillamente, como la sociedad española presente. Y eso, pedagógicamente, se considera el mejor entorno para enseñar: las evidencias científicas demuestran que el alumnado aprende mejor desde la diferencia y en un entorno rico en diversidad.

Es cierto que este ejemplo de escuela tiene una fuerte carga ideológica: se basa en los valores democráticos. Este contexto escolar potencia el desarrollo integral de la persona mediante la socialización auténtica, la tolerancia y la comprensión de la diversidad, el aprendizaje con los otros y el respeto a los demás con el objetivo de crear adultos competentes y críticos. Es también un ejemplo de tolerancia, pues permite que cada uno mantenga su credo religioso (y hasta alguna religión concreta tiene la posibilidad de clase lectiva). Pero si no se es creyente, existe una alternativa de valores éticos en la que pueden matricularse los niños. De hecho, nosotros como Federación de APAS, siempre animamos a las familias a que escojan dicha opción para sus hijos e hijas.

En esta escuela existe un amplio abanico de elección puesto que hay mucha pluralidad de proyectos educativos, diferentes y de calidad, en centros escolares que imparten los programas más punteros que ofrece la Consejería de Educación (bilingüismo, utilización de TICS, tutoría entre iguales, educación emocional, programa Explora, etc) y con colegios que desarrollan modelos pedagógicos punteros, como por ejemplo el colegio Duquesa de la Victoria que apuesta por el sistema Amara Berri o el colegio Caballero de la Rosa que es, desde hace seis años, una comunidad de aprendizaje.

¿Dónde se encuentra esta escuela? En toda La Rioja: en centros grandes o pequeños, en ciudades, en los pueblos... De hecho, en algunas localidades pequeñas es el único modelo de escuela que existe y permite a estas poblaciones no sólo disfrutar del derecho a una educación de calidad sino tener a mano una magnífica herramienta para luchar contra la despoblación en estos entornos, favoreciendo la permanencia y el asentamiento de las familias en los entornos rurales.

Esta escuela avanza cada día -y está en evolución- a través de la cooperación, la atención personalizada, un aprendizaje basado en la resolución de problemas, con el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo para preparar a nuestro estudiantado a afrontar la transición hacia su futura vida adulta. Este modelo escolar mejora día a día gracias a la innovación y a la apuesta que realiza la sociedad, se supera gracias al esfuerzo de los que formamos parte del mismo: alumnado, profesorado y familias. Y así, entre todos estamos logrando hacer una escuela cada vez mejor.

Se nos olvidaba decir su nombre. Se denomina 'escuela pública'. Y es tuya, si la quieres.