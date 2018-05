Cosas de la milicia

Cuando hice la mili como todo hijo de vecino, allá en los tiempos del rey Witiza, o antes, ya no me acuerdo bien, todavía seguían allí, en extraña vigencia, las Reales Ordenanzas Militares de Carolus III de 1768. Mi padre, que era del gremio, tenía un ejemplar mecanografiado en tinta morada, de sus tiempos de cadete, que me recomendó repasar no sin cierta ironía. No me vino mal su lectura, pues entre otras muchas curiosidades me enteré de que los hijos de Jefes y Oficiales, cual era mi caso, tenían derecho a no pequeños momios, tales como ser eximidos de «trabajos mecánicos», entendiendo por ellos el fregar letrinas, barrer el patio del cuartel, enjalbegar paredes, acarrear basuras, etc., pudiendo librarse también de las «fatigas» cuando tocaba cocina: fregar perolas, pelar patatas o, como me ocurrió durante tres días seguidos, sacarle las tripas a no menos de mil y quinientas pescadillas. Aprendido el oficio de pescatero a marcha forzada, decidí que estaba más cómodo haciendo guardias de prevención y elevé instancia a mi capitán haciendo memoria de los históricos derechos con que las RR. OO de Carolus me distinguían. No he vuelto a limpiar una pescadilla en mi vida. Y cuando las veo mordiéndose la cola siempre me viene a la cabeza que las trencillas de patilla de un sargento mayor de Infantería no debían sobrepasar una cuarta; que la coleta de un cabo artillero nunca debía ser más larga de cuatro dedos; que las medias había que llevarlas estiradas, el corbatín bien puesto, la casaca y los calzones sin remiendos, las caídas del pelo cortas con un solo bucle a cada lado, y que allá por el siglo XVIII estaba prohibido que la tropa fumara por la calle o se sentara en el suelo. Las hebillas de los zapatos debían brillar como los chorros del oro y, en sus alojamientos circunstanciales en casa de civiles, la soldadesca no podía exigir otras cosas que no fueran cama, luz, agua, sal, vinagre y asiento junto a la lumbre. El otro día, ordenando viejos papeles me apareció en un cartapacio todo esto, que he vuelto a leer. Y en ello estaba, estoy, cuando el Ministerio de Decoración de Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, publica una normativa para que todo su personal, «adaptándose a las nuevas situaciones y circunstancias de los tiempos actuales» y así vaya de uniforme como de paisano, cuide su imagen corporativa. Desde las uñas de los pies hasta el último pelo de la cabeza. Al detall. El cabello: sólo se autorizarán tintes «cuando sean del color natural del pelo (¿?) y aplicados de manera uniforme», ojo, prohibiéndose el peinado rasta y las trencitas etno, ya era hora, que es que era todo un espectáculo verlas asomar bajo los tricornios de gala. A las agentes se les autorizan mechas «siempre que sean del color base» (¡¿?!). El corte de pelo habrá de ser el «clásico» (¿grecolatino o se admiten bizantinismos?). Por fin, se fija también la longitud del bigote, nada de mostachones a lo guardia civil, y la de la barba con 3 centímetros de espesor. Las patillas, sin bucles, sin exagerar a lo bandolero, que no se diga. Las diademas y pasadores, prohibidos. En las agentes. Nada se dice sobre si los agentes podrán lucirlas. También se regula la largura de las uñas en 3 milímetros para ellas y «con esmalte de color transparente y similar a los labios», de lo que deduzco que éstos también deberán transparentarse, y pintadas «uniformemente» (¿verde oliva, quizás?), y cortitas, relimpias y al natural para ellos. Y en cuanto al maquillaje, naturalmente sólo para las féminas, «sin destacar sobre el color natural de la piel y en tonalidades suaves», que queda muy finamente. Terminantemente prohibidos los tatuajes y las perforaciones que resulten «contrarios a los valores constitucionales y militares» y aquellos que puedan verse con el uniforme puesto. Pero, en un benevolente gesto normativo, aquellos agentes que ya estén tatuados los podrán conservar siempre que den parte de su existencia «en una declaración jurada», aunque deberán cubrirlos «con apósitos de color similar a la piel o al del uniforme». De sentarse en el suelo, no sé, estando en una piscina o en la playa, de uniforme, de paisano o de paisaje camuflado, nada se dice. Y del vinagre, la lumbre y la sal tampoco, esto ya es mucho más moderno, más acorde con la actualidad. Aunque nos imaginamos algunas caras de la benemérita tropa, porque yo me he quedado patidifuso con las cosillas del maquillaje. Un ¡hurra! para el señor ministro del ramo. Y para su equipo, otro. Tan trabajador él, tan preocupado por la imagen. Por cierto, ¿usted ha visto alguna vez un guardia civil con rastas?