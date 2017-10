EL MIEDO ES LIBRE Y GRATIS

De toda la vida se ha dicho que no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Y yo mantengo que todavía son más cobardes dos millones de dólares. Sea como fuere el dinero es cobarde (cauteloso) y huye siempre de los conflictos, las rebeliones, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de respeto a la propiedad privada y a la libertad, la inseguridad jurídica, etc. Y es comprensible. El dinero cuesta mucho sacrificio ganarlo, pero ahorrarlo todavía muchísimo más. Lo que está ocurriendo en Cataluña es muy triste por la fractura social que provoca, pero desde el punto de vista económico es un desastre para la propia Cataluña y por contagio para España. Se han estado vaticinando las desastrosas consecuencias económicas de una hipotética «independencia» y los actores de este desastre no solo han hecho caso omiso al respecto sino que han tenido la deslealtad y desvergüenza con su pueblo de engañarles miserablemente. Les han dicho que iban a vivir mejor y con más dinero, porque claro: «España nos roba». Pero como dicen en mi pueblo la mentira tiene las patas muy cortas. Y ahora, a partir del domingo pasado, ya no estamos en hipótesis sino en realidades. Y la certeza es que las empresas catalanas cotizadas en bolsa han sufrido un gran varapalo en el parqué, los bancos con sede en Cataluña (CaixaBank y Banco Sabadell) en dos días han perdido 3.900 millones de euros de valoración bursátil y los clientes de TODA España se plantean sacar sus ahorros ante un posible corralito con la declaración de independencia. Compañías de brokers retiran sus fondos de entidades catalanas. Pero no solo Cataluña, también el resto de España sufre daños colaterales: el Ibex 35 pierde los 10.000 puntos; JP Morgan desaconseja invertir en España y sí hacerlo en Portugal; sube la prima de riesgo (encareciendo nuestra deuda); las gestoras de fondos toman posiciones bajistas en Bolsa española; etc. ¡Un desastre económico! Todo por unos iluminados ansiosos de poder y llenos de un odio inexplicable.

Mientras escribo este artículo CaixaBank y Banco Sabadell están decidiendo cambiar su sede social, Caixa Bank a Valencia y el Banco Sabadell a Alicante. La reacción inmediata de los inversores ha sido premiárselo con subidas importantes de sus acciones. Era injusto el tratamiento del parqué con estas entidades debido a su gran solvencia, pero el miedo es libre y gratis. Y para aclarar conceptos a los clientes de estos bancos y del resto de entidades que operan en Cataluña, en el caso improbable de Declaración Unilateral de Independencia y posible corralito solo estarían afectadas las cuentas abiertas en Cataluña y no las del resto de España. Es curioso cómo funcionan los inversores de renta variable; veamos el caso de la empresa biofarmaceútica con sede en Cataluña, Oryzon Genomics, tras días de continuas pérdidas en bolsa ha sido anunciar su cambio de sede social a Madrid y se ha disparado su valor un 13%. Eso es eliminar una variable de volatilidad negativa llamado riesgo país.

Quiero dejar constancia mi agradecimiento al Rey Felipe VI por su valiente mensaje. No solamente ha dado tranquilidad a los españoles sino a los mercados. Tenemos un Jefe de Estado a la altura de las circunstancias. La cruz de la moneda es el Presidente del Gobierno. ¿Dónde está el señor Rajoy? Nos dijo él y su vice Santamaría que no habría urnas, ni votos, ni referéndum y hemos tenido de todo. Ya está prevista la Declaración Unilateral de Independencia. ¡Haga algo señor Rajoy! Ya sé, el miedo es libre y gratis. Pues que sepa que a usted le va a salir caro. Lo peor que a España también.

Martín Torres Gavíria

Miembro de European Financial Planning Association España

Twitter @MTorresGaviria