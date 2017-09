Mentes criminales

Cuando Franco se fue a tomar por saco una de las cosas que más anhelábamos sus esperanzados deudos era acabar con aquella burocracia hija de Felipe II, enrevesada por Napoleón y fascistizada por el control eclesiástico-policíaco del Glorioso Movimiento. Para cualquier operación se precisaba presentar, generalmente ante un ceñudo y displicente funcionario, instancia dirigida al oportuno excelentísimo con su correspondiente Saluda, certificados de buena conducta de la Benemérita y del párroco, de nacimiento y de bautismo; pólizas adquiridas en estancos para pegotear en cada documento, fe de vida y milagros, cuatro fotografías tamaño carné y a esperar en la cola. Esperar, esperar. Recuerdo con especial nostalgia la del DNI en la calle Hermanos Moroy, a veces llegando al Espolón por Marqués de Vallejo, donde había que soltarle la mordida a un ujier en ventanilla por escribirte el en cualquier papela. Esto es voluntario, decía sonriéndole los ojos tras unos culos de vaso. Y Larra y su no era un clásico, estaba actualísimo ciento treinta años después de haberse pegado un tiro. Al fin, llegó la democracia y con ella los soñados ordenadores. Esto va a ser coser y cantar, nos decíamos ilusos. Verá usted, no he estado en Cataluña, la cartera me la han robado aquí. Sin un duro, claro, pero me va a costar la hijuela. Y aquí empieza el calvario, mi estar sin ser en un bucle espacio temporal. Porque sin DNI no eres nada, nadie. Y sin tarjeta bancaria, un paria. ¿Cómo sacas dinero de un banco sin tarjeta bancaria y sin DNI? Estoy solo en el mundo y con la pensión bloqueada. Debo comenzar urgentemente una odisea de recuperación de plásticos. Si en diez días no está todo listo moriré. De inanición o de hartazgo. Me apresto, pues. Hago gimnasia mental y de la otra. Y empiezo. Tarjeta del SERIS. Sin problema. En el ambulatorio de Rodríguez Paterna en un periquete. Y con encanto. Me la enviarán al domicilio. Tarjeta bancaria: como venía escaldado de una petición anterior en la que tardaron más de un mes en entregármela -Oficina Ágil, se dicen en mi banco-, la solicité telefónicamente a un numerito que pillé en Internet. Robot al canto. O al cante. Marque el 2 si tal, marque el 3 si cual. Y así, una rueda interminable, ya sabe usted la murga, permanezca a la espera. Hombre, mira por dónde, música de Wagner, al completo. Se corta y vuelta a empezar. Y así por tres veces. Al fin, una voz humana y hasta cordial tomaba nota advirtiéndome de que si en cinco días no recibía el pedido tendría que comenzar de nuevo. Paciencia, resignación, vuelva usted mañana. DNI: lo solicité por Internet hace una semana. Sin noticias de Gurb. Carné de conducir: en Información, trato exquisito. Pero como no soy nadie debo ir a la única Comisaría a denunciar el robo. Con el justificante recobraré mi identidad. Voy. Cometo la imprudencia de ir andando. Como hacía buen día... Y ni puta idea de dónde está. Pues está en Uzbekistán, horas andando por la Ruta de la Seda. Pase por aquí, siéntese ahí. Tras dos horas y cuarto me atiende un simpático agente que me recomienda cita previa para solicitar el duplicado y abreviar. ¿Abreviar? Carné de conducir de nuevo: ya soy alguien con un papel. Pero para entregarlo debo solicitar otra cita previa. ¿Quién fue la mente criminal que se sacó de la manga lo de la cita previa? Me atiende una encantadora y diligente segurata. Ahí, en ese ordenador -me indica-. Pero el ordenador está , no hay conexión. Mejor en casa. Y a esperar, ya dirán los hados. Tarjeta de Logro Deporte: ¡por fin, un asombro, un milagro! Rellenas un papel y allí mismo la fabrican y te la dan. ¿Por qué en otros sitios no, tratándose de clones? Recuerdo con melancolía cuando hace unos diez años ocurría lo mismo con el DNI, con el plástico de conducir y con los bancarios: en la tristemente finiquitada Caja Rioja tenían los duplicados preparados en un armarito. Eso sí, debo decir que al personal público y privado que me ha atendido, me atiende y me atenderá si no caigo en el empeño, lo hubiera estrechado entre mis agradecidos ebrazos. En fin, la burocracia española no tiene remedio, nunca lo ha tenido, no lo tendrá. En los ordenadores están los fantasmas de Felipe II, de Franco y de Napoleón liando la madeja. Y quienes pergeñan los procedimientos son unos psicópatas que odian al personal. Ya digo: mentes criminales. Con lo que resta de mi periplo, y mira que resta, escribiré una novela de aventuras. O una Historia de la Música: las esperas telefónicas son una mina.