In memoriam

Mi madre, por parte de padre, era nieta de republicanos masones de los de la I República, de aquellos que se enterraban envueltos en la tricolor. Así que su padre, un reputado sastre logroñés, también era republicano hasta la médula. Porque por parte de madre eran todos de Dios, Patria y Rey, tal que carlistones pero de por aquí: con unos cojones así de gordos y algún que otro pistolón. De Haro. Y de Ezcaray. Con esas prendas lo de mi abuelo y abuela podría parecer un amor imposible. Pues no. Mi abuela ya se había hecho republicana a los 18. Como me gustaba el abuelo, pues eso, nos contaba. Pero el día de la boda llegaron los hermanos carlistones con sus cojones y su pistolón y de la escena de la persecución del novio por Portales para darle mulé sale una peliculita de Charlot. Bueno, fueron felices, a su manera, en su próspera sastrería: cuando se enfadaban se trataban de usted. Ya está. Y por allí, entre otras niñas, apareció precisamente mi madre (Pausa). Mi padre era hijo de una hábil comerciante, sombrerera, familia de perras, de Laguardia, católica, apostólica y gótico flamígera a la alavesa: de derechas-derechas, sin pistolones pero con misa y rosarito diarios. Sin embargo, tenía un : era muy liberal para con la vida de los demás y muy moderna en el vestir. Se casó con su ingeniero de telecomunicaciones: del Cuerpo de Telégrafos, un tipo fino, todo un caballero trilingüe, admirador de Tesla, embebecido por las nuevas tecnologías y simpatizante de Izquierda Republicana en una familia de alfonsinos. Mo-nár-qui-cos desde Alarico el Grande. Para cuando el impío Mola, El Director, el urdidor del golpe de Estado, tomó Logroño en julio del 36, mi madre, una chica de 17 años entonces, tocaba el violín, frecuentaba círculos naturistas, ateneístas y evangélicos y ya estaba enamorada de mi padre. Desde antes, desde el Instituto. Y es aquí cuando entra mi padre en escena por la derecha; la cruza, llega donde está mi madre, salen, se dan un silencioso paseo por un Ebro veraniego y allá en La Guillerma él le dice que se va voluntario al frente, Gloriosa Infantería nacional, ar! Con Franco. Para entonces la familia de mi madre ya había comenzado a sufrir lo que fue el fascio-carlismo puro, duro y logroñés: los persiguieron, los metieron en la cárcel, les robaron, los arruinaron, hubo condenas a muerte. Por antiespañoles. Pero mi madre y mi padre se casaron en el 46 pese al mundo y al mando. Él de teniente del Ejército Vencedor del comunismo y ella de blanco con su almita republicana. Se amaban antes del quilombo. De ese popurrí, de aquel caos terrible, surreal, nací yo. Tuve suerte, la guerra ya había terminado, mis padres se querían y fui un niño feliz que hacía guiñoles. Y cuando ahora veo, tan de lejos, el cirio pascual que se ha montado un sacristán carlistón acompañado por unos leninistas de zarzuela progre catalana y por unos cuantos irresponsables patricios, no me lo puedo creer, vivir para volver a ver, y volver la vista atrás y no me gusta lo que veo por delante. Porque creía que los habitantes de esta península desbaratada, con tanto tiempo como llevamos sin zurrarnos la badana, cosa insólita en nuestra Historia, habíamos aprendido a convivir más o menos felices y en paz, y que eso era lo que queríamos por encima de todo. Pero tampoco. ¿Qué veneno os inoculan, qué sandeces? Intento observar los disparates que están ocurriendo desde la equidistancia, en memoria de los míos. Porque supieron hacer prevalecer la cordura sobre ideologías y manipulaciones que no merecen más penas. Y nos lo están poniendo difícil. Otra vez laminándonos la vida. Y ya les vale.