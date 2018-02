Mejor en el exterior Anna Gabriel y la CUP se suman a Puigdemont tratando de deslegitimar el sistema democrático español Miércoles, 28 febrero 2018, 22:29

Las exportaciones riojanas sumaron en el 2017 un valor de 1.848 millones, el 8,4% más que el ejercicio anterior. Un nuevo hito que pone de manifiesto que, tras las urgencias impuestas por la crisis, las empresas han interiorizado la trascedencia que su presencia en el mercado exterior supone para su propio desarrollo y para la evolución de la economía regional. Un saldo positivo de 487 millones de euros, que situaron la tasa de cobertura Rioja en 135,77 (lejos, incluso, de 91,8 del conjunto nacional), en una coyuntura cuando menos compleja permiten abanderar la convicción de que, en efecto, en la internacionalización descansa uno de «los motores del crecimiento» de la economía riojana «porque promueve la competitividad y la estabilidad empresarial y genera empleo de una manera directa e indirecta», como no desaprovechó ayer a destacar la consejera González Menorca. No obstante, admitido un minuto de complacencia, se impone no desatender algunas fortalezas y debilidades coyunturales. Se vende más porque la competitividad es mejor gracias a la caída de unos costes salariales llamados inevitablemente a crecer . Y se vende más, pero el mayor volumen de ventas sigue recayendo en apenas un puñado de empresas.