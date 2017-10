Medios para defender la democracia

El pasado día 9, publicaba esta sección una 'Carta abierta a un agente del orden' sobre la intervención policial el 1 de octubre en Cataluña, carta firmada por Benito Coterón, a quien me gustaría dirigir algunas reflexiones. Su escrito respira resentimiento y rencor, lo siento. Me da usted pena porque parece ser que todavía no se ha parado a meditarlo y no sabe que la democracia se defiende. ¿Y cómo se defiende? Con los medios de los que dispone el Estado, entre los que se encuentran las fuerzas de orden público.

Ya le he dicho que no sé escribir, pero sé leer. Le voy a citar a Isócrates, que 350 años antes de Cristo decía: «Nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto a las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad».

Creo que a las fuerzas del orden hay que respetarlas, que es más que imprudente llevar a niños o ancianos a un lugar donde se preven disturbios, que los 'pacíficos manifestantes' no lo eran tanto, que lo de Cataluña es un golpe de Estado, que ha insultado todas las reglas del juego democrático, que los medios de comunicación -y le incluyo- abusan del derecho de información y tergiversan opiniones, que nuestro sistema democrático corre peligro y hay que defenderlo, que se ha acosado a la Policía y Guardia Civil, y que artículos como el suyo crean confusión y las desprestigian aunque están ahí para defender el Estado.