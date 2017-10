Aunque hasta hace poco tiempo compartía la opinión que la mayoría de mis amigos tienen de La Rioja, desde hace ya unos años, mi visión de esta comunidad tristemente ha cambiado. Cada vez estoy más convencida de que somos una región de segunda, lejos de la confortable y cómoda tierra en la que muchos se imaginan que vivimos. La última muestra de ello es la solución acordada entre los gobiernos regional y central para descongestionar la atestada N-232.

Lamentablemente han optado por la vía del medio. Ni para ti ni para mí ni todo lo contrario. Aunque no es de recibo que para paliar uno de los males que en materia de infraestructuras aquejan a esta comunidad opten por obligar a los camiones a circular por la AP-68 -no deberían pagar de su bolsillo la ausencia de una vía digna por la que circular- la medida incluso podría parecer bien 'a medias'. Pero el remate, la puntilla, la bala de plata para acabar con la paciencia de los riojanos estaba en la letra pequeña del convenio entre las administraciones. Ni son todos los que están ni están todos los que son y es que la obligatoriedad de transitar por la autopista que discurre paralela a la nacional que más vidas se cobra cada año en La Rioja no afecta a todos los camiones, sólo a aquellos de cuatro ejes o más, es decir, excluyen, entre otros, a los cientos de autobuses y de camiones que no alcanzan esas dimensiones y que seguirán circulando por la N-232, una carretera infame para una región, sin duda, de segunda división. Sin alta velocidad, sin dobles vías, con una autopista que de no ser por la contumacia de Fomento hace años debía estar liberada, no por lujo, ni siquiera por comodidad, sino por la seguridad de todos los riojanos.