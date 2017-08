En el primer semestre del 2017 ha vuelto a crecer en el 13,7% la adquisición de maquinaria agraria nueva, con respecto al mismo periodo del 2016. En total, se han inscrito 18.978 nuevas unidades, según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Confirma la tendencia positiva del 2016. Si en el 2016 las ventas de tractores crecieron el 8,2% con respecto al año anterior, en este periodo ha aumentado hasta el 9% De cualquier manera, el crecimiento ha sido generalizado en todas las categorías. Solo en el caso de tractocarros ha habido una caída simbólica, con 5 máquinas vendidas en toda España.

Sin embargo, los datos cambian mucho en La Rioja. En esta región las operaciones han caído el 26,4% en los seis primeros meses con respecto al mismo periodo del 2016, lo que ha supuesto la adquisición de 444 nuevas máquina. La reducción de compras ha afectado a todas las tipologías, salvo en equipos de fertilización, donde se ha pasado de 12 a 20.

Por otro lado, a principios de este mes de agosto el MAPAMA hizo público el Plan Renove 2017, abierto para la presentación de solicitudes hasta el próximo 15 de septiembre y que dispone de un presupuesto de 5 millones de euros. Este plan se complementa con los de cada comunidad autónoma. Sin embargo, no son el motivo por el que los profesionales deciden adquirir maquinaria, o al menos, no uno de los principales. Prueba de ello es que en el 2016, debido a la existencia de un gobierno en funciones, no se lanzó el Plan Renove, lo que no impidió el fuerte aumento en la compra de maquinaria.

Lo importante es que actúe en aquellas campañas con mayores dificultades. En este sentido es necesario que el Ministerio y los gobiernos regionales valoren anticipadamente el plan para el 2018, un año que se prevé complicado, debido al aumento en los costes de producción de la maquinaria y al impacto que va a tener en las explotaciones la mala cosecha de este año.