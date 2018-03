Pues sí, esa cosa que tiene la lluvia tras los cristales, la ventolera ahí afuera, el plomo del cielo, los paraguas corriendo, las luces amorteciéndose y aquel coche que acaba de poner como una sopa a la jubiladita que espera a que el semáforo se ponga en verde, qué cabronazo, todo un símbolo. En fin, ese estar sin estar en ti, esa melancolía contemplativa que te sumerge en una nublada divagación ante el chapuzón del paisaje, sí, esa perplejidad alelada que le entra a uno. Sobre todo, si uno había hecho un alto en la lectura del «Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios», aprobado muy a tiempo, total total el consenso faltaría plus, por las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en solidaria reunión conjunta el 11 de junio de 2006, allá cuando nos escaldufaron la crisis, miren ustedes por dónde. Por cierto, ¿está usted jubilado? ¿Acaso percibe usted una pensión de viudedad, señora mía? Si es así, ¿quieren ustedes probar a alcanzar, como yo, ese nirvana, este místico deliquio, esta paz que ahora mismo me embarga? Pues prueben. En primer lugar, háganse con el documento en cuestión, es fácil. Cliquen en su buscador el título de arriba e impriman: mucho mejor en papel: de pantalla, una ventana o un mirador. ¿Que no disponen ustedes de maquinaria? Pues pídanle el favor a algún chiquillo. Tras ello, arrellánense en un cómodo sillón. Y comiencen la lectura. Cuando lleguen al artículo 2, donde se explicita cómo sus señorías pueden obtener sus jubilosas jubilaciones después de haber prestado sus servicios a la Patria jugándose el tipo apretando un botón, respiren hondo. Invariablemente, dejarán de leer. Y su vista errará nostálgica a través del paisaje que le ofrezca su ventanal. Bueno, advierto que esto no siempre se da así. El carácter de cada cual influye mucho. También las circunstancias del momento, todo depende del mierdaco de pensión que cobren ustedes. Y, sobre todo, tengan mucho cuidado no se les venga encima el recuerdo del 0,25%, ya saben a qué me refiero, mucho cuidado. A un muy amigo mío se le posó en la sesera justo cuando empezaba a ensimismarse y hubo que llamar a los GEOS: pedía a blasfemias una recortada. Relájense, concéntrense en el sonido de la lluvia, en la sutil coloración del cielo. Sé que es difícil y que el enemigo interior acecha, a mí me ha ocurrido. Al menor descuido les pueden asaltar a ustedes las imágenes del debate sobre las pensiones del otro día mezcladas con cualquier artículo del Reglamento recién leído, con la huera palabrería de M. Rajoy, con un pedazo de escayola del Pacto de Toledo o con los simplismos dialécticos de la inefable oposición, esos ecos, y no me hago responsable del acontecer. A mí me ha ido bien, aunque la foto de la viejecilla empapada ha estado a punto de romperme el ilapso. Menos mal que alguna neurona me ha conectado con Stephen Hawking, ya hecho eones, y la suavidad ha vuelto. No somos nada, compadres y comadres, los viejos no somos nada, y los jóvenes tampoco, y nada les importamos a nuestras señorías. Este es el país que habéis votado: no hay ni habrá voluntad política de nadie para solucionar la miseria pensionada en la que estamos los eméritos de la vida ni la desventura laboral en que se encuentran nuestros nietos. De momento, conformémonos con que el módulo ese de la estación orbital china, Tiangong-1 se llama, no nos caiga encima con el consiguiente desparrame de sus 80 ardientes toneladas: La Rioja tiene boleto, dicen. En fin, otra tarde parda y fría de invierno, don Antonio, los viejales desesperan. Monotonía de lluvia tras los cristales mientras los del Reglamento se enzarzan en sus pugnas electorales. No hay nada más allá del cristal: no toca.