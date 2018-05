LLENAR EL VACÍO

Los impuestos cambian de nombre, pero no de víctimas y ahora se les llama la 'tasa Google', que es la que colma el vaso. La recaudación de este nuevo tributo va a aumentar nuestras tribulaciones. Según cálculos aproximados, será de 500 millones y se destinará a sufragar el aumento de las pensiones. Gracias a este nuevo método de asfixia podremos seguir tirando la destrozada casa por la ventana que no da a la calle. El ministro de Economía, Román Escolano, nuevo en esta plaza, ha dicho desde Sofía que tiene confianza en que el nuevo impuesto entre en vigor cuanto antes porque sospecha que para luego será tarde o será nunca. ¿Cómo se llena el vacío? Lo teólogos y otros magos dicen que al principio era la nada, pero un buen día Dios alzó su mano derecha y dijo: «Hágase la nada» y la nada quedó hecha en un pispás. Demasiado para que podamos entenderlo, pero una inmensa mayoría de socios europeos lo ha comprendido y sólo Alemania no acaba de creérselo. Lo mejor, como siempre que no se puede gestionar nada, es crear una gestora y encomendárselo a ella.

Por su mala cabeza, Cristina Cifuentes ha sido descabezada como presidenta de la Comunidad de Madrid y Mariano Rajoy ha tenido que coger las riendas del caballo que se ha desbocado. Nunca pierde los nervios nuestro presidente, ya que no tiene nervios. Además, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que el PP no está tan mal, dentro de la gravedad. El agobio son las pensiones, porque las cuentas más redondas no cuadran y hay que volver a redondearlas. El presidente que hemos elegido ha salvado en el Congreso los Presupuestos, pero todo es un suponer. El poder político sigue siendo muy poderoso, porque ha desmantelado a sus rivales al grito de 'dejadme solo'. Su propósito después del linchamiento de Cifuentes y la sentencia de La Manada es seguir. Antes era un proyecto, pero ahora es una hazaña.