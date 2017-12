La lista de paraísos Martes, 12 diciembre 2017, 23:34

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado una lista negra de paraísos fiscales, en la que finalmente han sido incluidos 17 países y jurisdicciones, desde Bahrein a Panamá pasando por Macao o Namibia. No hay en la relación ningún territorio europeo porque, según la versión de la realidad que maneja Bruselas, en la UE «no hay paraísos fiscales», aunque existan «prácticas que se deben prohibir y combatir». Además, la relación incorpora otras 47 jurisdicciones que forman una «lista gris» de países que actualmente no cumplen la colaboración tributaria con la UE pero que se han comprometido a cambiar. Los socios comunitarios confían en el elemento disuasorio de la propia existencia del listado. Algo muy dudoso, ya que los ministros de Finanzas no han descubierto algo que no se supiera y que no estuviera ya en otras listas negras como la de la OCDE. Sin verdadera cooperación internacional y duras sanciones contra quienes encubren la delincuencia económica no desaparecerán los paraísos.