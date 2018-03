Libros gratis Viernes, 9 marzo 2018, 00:38

El PP se plegó finalmente a las pulsiones de Ciudadanos y sumó, más por temor electoral que por convicción, los votos de sus 15 diputados a los del resto de grupos del Parlamento regional para adjetivar como unánime la aprobación de la toma en consideración de la proposición de ley de gratuidad de los libros de texto. Y es que, aunque la gratuidad de los textos como concepto debería entenderse como un derecho inherente a la enseñanza obligatoria, cuando se maneja desde el oportunismo y se tiñe de populismo pierde ciertamente parte de su grandeza. Que es lo que ha ocurrido con la tramitación de la iniciativa planteada por Ciudadanos como condición sine qua non para hacer posible la aprobación de los Presupuestos de La Rioja para 2018, que ya preveían incluso una partida de 6,5 millones para los libros del colegio de los chavales riojanos. Semejante afirmación se deriva de la indefinición que ha marcado este debate de la gratuidad de los textos escolares, imprecisión que quedó patente incluso en el debate de ayer y que vela el proyecto de no pocas sospechas de improvisación. Regresa, pues, la gratuidad de los libros de texto. La misma que ya disfrutaron las familias riojanas hasta 2012 y que suprimió el PP porque, explicó entonces su consejero, se entraba «en una nueva etapa al margen del papel, la del libro digital» y porque el método no supone beneficios pedagógicos ni docentes.