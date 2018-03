Libertad de educación en la enseñanza

Pienso que todos estamos de acuerdo en que cada uno quiere educar a sus hijos según sus criterios y valores. Además, creo que otra cosa es casi imposible. Porque educamos con nuestra vida; con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer; con lo que decimos y con lo que callamos; educamos en todo momento y sobre todo en la relación personal. Por lo tanto, todos educamos, y siempre educamos. Y nuestra vida, nuestra conducta, educa más cuanto mayores sean los lazos entre el educador y el educando. Por eso, es muy importante la educación que dan los padres con su vida, porque durante unos años fundamentales, son las personas con las que mantienen los niños una relación más fuerte y sincera.

¿Y la escuela educa? Sí, educa la vida de la escuela. Educan los maestros (los educadores), con su ejemplo, su actitud ante la vida y ante sus alumnos, con su palabra, sus silencios, su exigencia o blandura, con la transmisión de una cultura con sus valores, que nos descubre el mundo y nos impulsa a implicarnos en él como agentes activos o como sujetos pasivos... Educa el clima escolar, educan los compañeros, educa todo el personal del colegio, los monitores de las actividades, del deporte... en la medida en que se relacionan con nuestros hijos, y en la medida en que esa relación es importante para ellos. Y en algunos casos lo es, y mucho. Incluso podríamos decir que educan sus instalaciones, su estructura física, su entorno...

Educa también la sociedad, los valores o contravalores que transmiten los medios de comunicación social, los personajes públicos, las letras de las canciones, el ambiente de respeto o abuso, de honradez o corrupción, los ídolos deportivos o artísticos que se fabrican muchas veces con fines comerciales... Educa el ejemplo de personas honradas, de los voluntarios en las ONG, de tanta gente entregada a los demás, la calle, la pandilla de amigos, el cine, las novelas...

Y no existe educación neutra, como no existen personas neutras. Cada uno educa desde sus propios valores. Hay muchas maneras de concebir el sentido de la vida de una persona, de buscar su plenitud, su felicidad... Por eso no existe una escuela que sea neutra, ni un maestro neutro. Eso es imposible. Simplemente, los textos elegidos para un comentario de texto, el enunciado de los problemas de matemáticas, las imágenes que les pongo o no les pongo de la guerra, de la miseria en que viven muchos cerca de nosotros o lejos, abren los ojos a la realidad o la esconden; mueven los ideales de los alumnos hacia la justicia o hacia la acomodación, hacia la violencia o la paz, hacia la venganza o el perdón, hacia sí mismo o hacia los demás... La historia que les cuente, la relación con el mundo físico que les transmita, la concepción de las personas y sus relaciones, que se vivan en la escuela, configuran en parte a los alumnos.

Por lo tanto, es muy coherente que cada escuela aclare desde qué idea de la persona humana parte y hacia qué ideal de persona quiere ayudar a crecer a sus alumnos. Y es muy importante que los padres puedan elegir el modelo de escuela que quieren para sus hijos según eso. Porque no es indiferente. No podemos repartirnos a los niños entre las escuelas como quien reparte las cartas, con total equidad: «Te tocan cuatro». Es un tema más profundo e importante. Los padres tienen mucho que decir en el momento de la elección de escuela para sus hijos, para que les enseñen y para que les eduquen. Es normal que quieran que les eduquen según sus valores o los valores que quisieran tener. Y es normal que les preocupe la antropología que subyace a la acción de enseñanza y educación de la escuela que quieren para sus hijos.

Es elemental que los padres puedan elegir el proyecto educativo que más les guste. No es un capricho. Es muy sensato. Defendamos, pues, la libertad de los padres para elegir a quién confían la educación de sus hijos. Y admitamos que nuestra sociedad es muy variada y que hay personas con ideas muy diferentes de la vida y de cuáles son los valores más importantes que deben cultivar sus hijos. Es un tema demasiado importante para hacer demagogia con él.