¡A mí la Legión!

Mientras el viajero señor Rajoy se iba a la Argentina a vender sus cosas y, de paso, a honrar a los 35.000 mil asesinados por la dictadura del general Videla y su banda de matarifes, por el aquel de quedar como un buen caballero demócrata quizá porque aquí no existen tirados por las cunetas miles y miles de asesinados por el «estado no democrático» -son sus palabras- del general Patas Cortas y sus carniceros, aquí seguían sucediendo las cosas más pintorescas. Será porque no hay nada que hacer, nada que gobernar ni a nada que hacerle unas caricias opositoras, y sí mucho que rebuscar, escudriñar e investigar sobre los ridículum vitae de los unos y las otras, las otras y los unos. No le digo a usted el afanoso trabajo que tienen por delante y por detrás sus señorías y señoríos y la cantidad de diplomaturas falaces, bachilleres fingidos, notas falsificadas y másteres de pacotilla que van a ir apareciendo de aquí a que nos exploten encima las próximas elecciones. Así, al Senado lo convirtieron el otro día en un teatrillo dedicado al género ínfimo a instancias de una senadora de ERC, supongo que aburrida hasta la náusea por la repetitiva astracanada intitulada La venganza de don Puchdemendo, representada día sí y día también en el TNCR (Teatro Nacional de la Corte Republicana por sus siglas en catalán) y a preguntas de alguno del PSOE que le dio por ahí porque algo tenía que decir para hacerse notar, el pobre. Y fue el caso que le preguntaron al colega Méndez de Vigo, a la sazón todo un simpático y riente ministro de Cultura del Mariano, que por qué pálpitos se había puesto a cantar Soy el novio de la muerte en una procesión. Vamos a ver, señora de ERC y caballero del PSOE, ¿estáis tontitos o qué? O creíais que lo ibais a pillar al despiste y que os iba a contestar: «Pues miren sus señorías, es que resulta que en el PP estamos delfinando, o sea, asomando la aletas sucesorias a ver que cae en la rifa, y yo me arrejunto con la Cospe, el Zoido y sus guardias y el Catalá con sus fiscales y nos montamos un máster en patriotismo ante un decorado fetén, pintiparado, nacional-zarzuelero a tope, repleto de clericalla y medalleros, foto bonita p'al pueblo tontón; y ojo, que por ahí anda la Santamaría hurgando con su cuadrillita y no vamos a desaprovechar la ocasión de dar el cante populista pa'que el Mariano nos ponga un notable; y vamos a ver, gilipollas, que eres un, ¡y una!, gilipollas: ¿qué tienen sus señorías contra un cuplé, eh?». Pues no, eso no se lo dijo, les metió un trincherazo, recortando, y les dio la buena muerte brindando al tendido en plan chulapo, simpaticorro, tocapelotas, hortera total: que si Manolo Escobar, que si el Viva España, que si Loquillo, que si el Canto a la alegría vive soñando un nuevo sol, no sé si de cara o de culo; que si él es el ministro que mejor canta, y hay que oírlo desde muy lejos, de cómo le chirrían las cuerdas al guaperas...

En fin, ya lo dije aquí hace tiempos, los himnos me la insuflan pendólicamente. La inmensa mayoría de sus letras son insoportables. Els Segadors, señora de ERC, en letra y música es una plasta blandengue e insufrible, usted lo canta en sus esteladas procesiones y nadie le pide cuentas por hacer el ridículo a su manera: ¡Cataluña triunfal volverá a ser rica y grande, retrocedan esas gentes tan ufanas y arrogantes! Yo prefiero el cuplé del novio de la muerte, ese charlestón, casi un romance fronterizo, la historia de un infortunado que se despide de su novia muerta porque al día siguiente lo va a apiolar la morería. Como así fue, la historia es cierta y la cantaba Lola Montes, cupletista y tonadillera, en los ambientes de la golfemia madrileña de los años 20, antes de que a Millán-Astray le gustara para sus boys. Que lo entona el ministro de Cultura en sus cabalgatas, pues muy bien, allá él, son cosillas de sus politiquillas para hacer la pelota y calentar el ambiente. También dice que canta La varsoviana, ja, ja, ja, que es la que canto yo en la ducha cuando me acuerdo de mi alegre juventud. Pero ya ven ustedes qué nivelazo está alcanzando la política senatorial española y en qué invierten el tiempo nuestros señoritos y señoritas. Como no hay otra cosa que hacer y quienes gobiernan en España son los jueces y los fiscales a base de multa y tentetieso, pues eso, a pretender lucirte para que te saquen en el ABC, en el Punt Avui y hasta el Wioming. ¡Socorro, a mí la Legión! Y a ver quien me regala un chapiri y me monto una procesión anarquista con los amigotes.