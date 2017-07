Jugar amb foc (Fantasia lírica en dos actes amb llibret de la CUP i música de la ERC)

Minvalid del rei d'Espanya. mà dreta del Arxiduc. anomenat Mont'or, recaptador d'impostos.

Vescomte de La Jonquera.

sicari republicà, mal vist pel Vescomte.

guerrillera cupacavana brut nature.

virrei de Catalunya, ximple útil dels anteriors.

reencarnació de Pedrusc l'Obtús, innoble pretendent a invalid.

un altre innoble pretendent però pitjor que la quina.

(més conegut com Sant Jordi).

Guerrillers, pagesos, il·lusos, rufians, corruptes, sediciosos, xulos, covards, la gent.

Acte I

Espanya, any 40 de la Transició. La pèssima gestió del virregnat català per la corrupta casta governant genera un descontentament popular (Cor ») que el sàtrapa d'origen prussià Karles Putsch, sobrenomenat el Demón per la cort madrilenya, titella(1) dels republicans acabdillats pel Vescomte de la Jonquera, ostatge al seu torn del somatén Cup de Cava (els dirigit per Anna de Codorniu, intenta neutralitzar agitant la bandera de la demagògia, que és la catalana estelada contra la Història (Recitatiu i ària ). Una torba enfuriada exigeix el cap de l'odiat recaptador Cristòfor, sobrenomenat «Mont'or», a qui l'Arxiduc Marià protegeix nomenant-ho copríncep d'Andorra (Cor d'evasors . Putsch-Demón amenaça amb la independència i el Genova-Niviene encarrega a Sor Aya una «operació diàleg», mínimament invasiva (Duo bufo ).

Acte II

L'esperit de Sant Jordi s'apareix en somni al virrei per demanar-li sensatesa

(Arioso ) però quan desperta ho destitueix com a patró de Catalunya i, amenaçat de mort política per Anna i Rufià, sicari del Vescomte () proclama la República catalana (Recitatiu i ària «(2)). Els innobles castellans Pedro el Buenista i Pablo el Malo neguen el seu suport a l'invalid (Cuplé ). Incapaç d'afrontar la revolta, Marià ordena a la seva mà dreta signar la capitulació, però quan Putsch-Demón, el Vescomte i la Codorniu saluden a la xusma des del Palau de la Generalitat (Trio ), Sor Aya eleva una pregària al cel i a l'instant l'estàtua de Sant Jordi situada després de la balconada cobra vida i ordena al drac llançar la seva flamarada contra els tres fins a convertir-los en capitosts rostits(3). (Ària ). Horroritzada, la multitud es dispersa llançant histèrics vives a Espanya (Cor final ).

(1) marioneta (2) flequillo (3) cabecillas asadas