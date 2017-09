La jota de Vladislav Golikov

Creo recordar que fue en las Navidades pasadas cuando, hallándome en el hospital, leí la noticia de que un numeroso grupo de un coro del ejército ruso había sido víctima de un accidente aéreo en las aguas del Mar Negro. Formaba parte del grupo el solista Vladislav Golikov, excelente intérprete de bellísimas canciones relacionadas con el mejor folclore mundial, entre ellas la jota de La Dolores -«Aragón la más famosa»-, incluida en la zarzuela del mismo título del maestro salmantino Tomás Bretón. En aquellos momentos de cama y reposo determiné que en el septiembre de las fiestas mateas escribiría un artículo en su memoria y en la de sus compañeros, coincidiendo con el 39º Festival de Jotas Rondalosa, acontecimiento cimero en el mundo jotero de nuestro Valle del Ebro, con la flor y nata de los cantadores de La Rioja, Navarra y Aragón.

Indudablemente emociona que personas nacidas lejos de estas viñas, trigales, olivares y huertas canten en grandes teatros, auditorios y pabellones piezas musicales originadas a veces de sencillas pero sentidas y extendidas coplas populares, como la famosa sobre aquella mujer bautizada en 1819 y llamada Petra María de los Dolores Juana Benita Íñiga Peinador Narvión. Acerca de ella, la Dolores de Calatayud, el escritor barcelonés José Feliú y Codina escuchó la conocidísima copla recitada por un ciego en la estación de Binéfar (Huesca) en 1876. Desde ahí el tema inspiraría drama, novela, zarzuela, ópera..., hasta llegar a la voz de Vladislav Golikov, el solista que conmovió al público en Zaragoza con aquella intervención jotera tan entusiasta. De todos modos, el acercamiento de la música clásica al universo de la jota es frecuente; en Rusia lo practicó el considerado padre de su música, Mihail Ivánovich Glinka, en su Jota aragonesa, estrenada en Varsovia en 1848.

Hoy la jota, tan pujante en la sociedad agrícola que conocimos, en sus campos, calles, bares y fiestas, avanza en escuelas de su especialidad y en sus grupos de danzas, letristas y compositores, festivales y concursos. En todos ellos está su futuro, como siempre. Recordemos su alegría campera: «Cuando un carretero lleva / una buena mula alante, / qué contentas van las otras / porque tensa los tirantes»; su humor: «Contento me fui a París / en busca de hacer fortuna; / de salud no volví mal /, pero de perras ninguna»; la ironía: «No hay tierra tan sabia y brava / como esta Rioja, la mía, / pues tiene muchas tabernas / y bien pocas librerías»; la actualidad de esta cuarteta del aragonés Joaquín Yus: «De una herencia de un millón / pagué derechos reales / y con lo que me sobró / llevé al cine a los chavales».

Y el aficionado, mañana domingo a las 11.30, tiene la ocasión de degustar en el Auditórium del Ayuntamiento Logroño a lo mejorcito de la jota merced a la organización de Peña Rondalosa. Que, «aunque el sol no nos alumbre / y se sequen to los mares, / es la jota de La Rioja, de Navarra y Aragón / la reina de los cantares».