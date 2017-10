La jota eterna

Esta semana, habiendo de acercarme a la capital de La Rioja, me encontraba el último de la fila esperando que el chófer me expediera el billete cuando me repasó un joven y sacó el boleto delante de mí. Faltaban unos cinco minutos para que el autobús partiera hacia su destino y el mozo me superó al estilo del Usain Bolt de los mejores tiempos, como una flecha. Levanté la vista del periódico que estaba leyendo y pensé en la prisa que se ha apoderado de la sociedad actual, una prisa que frecuentemente carece de la más mínima educación para con el de al lado. Sin embargo, reflexioné y comprendí que el ímpetu de la juventud impulsa a comportarse de ese modo. Están mucho más preparados que nosotros y por algo lo harán.

Ese mismo día, unas tres horas después, fui coprotagonista de otra aventura semejante en la estación de autobuses de Logroño. Una señora de mediana edad que llegaba a la fila retrasada respecto de mí esprintó denodadamente y situó un gran bolso entre mi vientre y un señor de adelante mientras emplazaba su mirada en el atractivo techo del edificio. Faltaban unos segundos para que tanto ella como yo sacáramos el billete y ella -por la maniobra del bolso- tenía prisa. Ello me hizo pensar en que la celeridad se ha apoderado no solo del personal adolescente sino de quienes han cumplido un montoncito de años. El verme superado en ambos casos me llenó de satisfacción, pues ser condescendiente con ambos velocistas los habrá hecho felices, proporcionándoles pingües beneficios.

Algo parecido me ha ocurrido con la lectura de un reportaje donde se informaba de la cantidad de especies de peces introducidos en la cuenca del Ebro, que han dado con una buena parte de las especies autóctonas. Adornaba el escrito una pareja de pescadores que sostenían un hermoso sirulo del tamaño del submarino del capitán Nemo, con bigotes dalinianos, periscopio y salón de té incluidos. También esta realidad me ha parecido beneficiosa; no solo debemos ser solidarios con las personas que las están pasando canutas por esos mundos sino también con la fauna propia de esos países que se nos está proporcionando, incluso con esos animalitos con los cuales se entretienen los aficionados a esa pesca deportiva tan fructífera.

Hemos de continuar aprendiendo que muchas de las acciones humanas tienen su parte positiva. Por ejemplo, ayer Buenaventura, al final del almuerzo, nos obsequió con una jota que interpretó acompañándose con la guitarra de mi hermano: «Esta jota catalana / yo os la dedico, majos; / os ganarán los de arriba / y perderéis los de abajo».