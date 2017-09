Pues no. Como estamos en fiestas no me voy a poner aquí a darle a usted la matraca con el Proceso ese del Pusdemón, que la cosa está chunga, ni de los bombazos atómicos del King Kong-un, o dos, o como se llame el coreano norteño, que el rollo está más que chungo, ni del chunguísimo precio que han alcanzado el aceite de oliva o los filetes de vaca. No. Para entretener un poquito tres de sus festeros minutos, que es lo que va a tardar usted en cerrar esta ventana, hoy le voy a hablar de inventos maravillosos, ya llegará octubre, úf. La verdad es que la humanidad es un desconcierto. Entre la gloria y la cochambre llevamos, qué, ¿15.000 años?, mareando la perdiz, inventando millones y millones de cosas. Para vivir. Pero sobre todo para matarnos. Cosas grandes, fenomenales, como el bombazo del coreano. Y pequeñitas, cordiales, utilísimas, como el chupete que se cierra al caerse o el futbolín y la fregona, dos grandísimas y liberadoras aportaciones españolas; el corta huevos duros o el pela patatas, productos de la prodigiosa mente de Leonardo da Vinci que, por cierto, también se sacó de la manga la ametralladora. Y el tanque. Y La Gioconda, esos pros y esas humanas contras. ¿Que el hombre (así, en genérico, sí señorita) inventa el cuchillo? Pues lo hace para tajar el filete de mamut y para rebanarle el pescuezo al vecino. Cuanta más guerras montamos más se inventa, qué gloria. Ya ve, a aquello que es ideado por una mente inocente o divertida se le busca inmediatamente una aplicación militar: el chupete que se cierra al caer puede esconder una mina antibebés. Ya lo han hecho, yo no invento nada, líbreme Dios. Ahí tiene usted la televisión: podía haber servido para sacarnos un poco de la burricie y mire usted la mierda que nos vomita todos los días en el salón comedor, otra burrada. O Internet, que nació en el Departamento de Defensa de USA y nos ha cambiado radicalmente la forma de vivir, comprar, vender, de trabajar, comunicarnos, insultarnos, hacer política, leer, ver pelis o publicitar al mismísimo Dios. Y lo que hemos ahorrado en sellos con el correo electrónico o guasapeando con el telefonillo, otro inventazo, no me diga que no. Una joya, y lo siento por nuestro otrora admirable Cuerpo de Correos y Telégrafos. Uno se levanta por la mañana, abre el ordenata y mira su buzón. Pero qué maravilla. El otro día en el mío había 72 misivas. En una me prestaban 500 pavos, en otra me arreglaban los juanetes, en la de más allá me quitaban las hipotecas que no padezco. Y así, un montón de ofrecimientos milagrosos: defensa jurídica, mozuelas follamigos, cursos de cocina, colchones sueño de ángeles, videncias de futuro, cómo ganar pasta realquilando mi piso, já; salidas culturales, juá, juá, el amor de mi vida me está esperando -me meo-, agua a domicilio para no cansarme portando botellas -qué amables-, planes de suicidio para el finde, seguros de muelas y orgasmos, vinos, tortillas de patata, condones, paquetes misteriosos esperándome anhelantes, aprobaciones de solicitudes dinerarias que nunca haré, matrícula becada en universidad privada y mangas verdes, otros 30 pavos para gastos en gominolas, fotos de mártires concepcionistas -lo juro-, pañales para los biznietos, gafas -chinas- de marca mayor, fabulosos y exóticos viajes a la Conchinchina, ferretería variada, cría de gusanos de seda -todo un negocio-, lencería fina... En fin, puta basura. Alguien inventó un procedimiento para detectarla y que no te infectara la vida, el tiempo, el buzón del alma. Pero otro alguien concibió la contra y no hay manera. Bueno, menos mal que entre el mogollón de mierdas la Casa de la Imagen me alertaba de su nueva exposición matea y de los estupendos planes de programación de fenómenos fotográficos variados, recitales, teatros y conciertos para lo que queda del año, mientras esperamos pacientes la sexta extinción. A ver si no tarda y salimos de esta. Feliz San Mateo. De nada.