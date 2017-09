Ingenua iniciativa Lunes, 11 septiembre 2017, 23:56

Cuando falta menos de un mes para que el soberanismo catalán intente arrojar a la sociedad catalana por el despeñadero de un referéndum imposible, el PSOE ha propuesto crear una comisión parlamentaria para revisar el modelo territorial y «modernizar el estado de las autonomías», con la esperanza de resolver así el conflicto abierto por el independentismo radical. La idea forma parte de la 'Declaración de Barcelona' que han suscrito el PSOE y el PSC, y Pedro Sánchez ha manifestado además su intención de hablar con Rajoy para explicarle su propuesta e invitarle a ser parte activa en el proceso de diálogo y reencuentro. No hay duda de que el problema catalán sólo se resolverá mediante la reflexión intelectual y el diálogo político (en democracia, no cabe concebir otras vías de resolución de conflictos). Sin embargo, es ingenuo pensar que, a estas alturas, cuando los soberanistas están lanzando a diario soflamas incendiarias y anuncian con descaro su desacato a la legislación vigente, una comisión parlamentaria podrá ser el remedio de una deriva que ya no es reconducible ni manejable.