Ineficacia militar

EEUU es la primera potencia militar del mundo, pero no todo su complejo castrense está bien engrasado: el pasado lunes, el navío USS John S. McCain chocó contra el petrolero Alnic MC, bajo bandera de Liberia, en el estrecho de Singapur. La colisión dejó diez marinos desaparecidos y cinco heridos. Pero este no ha sido un incidente aislado: es la cuarta colisión de buques de guerra norteamericanos en la zona, y la segunda mortal en dos meses, por lo que la paciencia del alto mando no ha dado más de sí. Así, la Armada de EE UU destituyó al almirante Joseph P. Aucoin, comandante de la Séptima Flota. La causa del despido ha sido «la pérdida de confianza en su capacidad de comandar». Es ciertamente difícil que en circunstancias normales un buque militar de alto porte colisione con otro en mitad del mar si no media desidia o falta de profesionalidad. En cualquier caso, la Armada ha ordenado una paralización de todas sus operaciones en todo el mundo hasta que se investigue lo ocurrido y se haya realizado una revisión integral de los accidentes en la zona del Pacífico. Al menos en esto, la nueva Administración demuestra tino y rigor.