Impulso a la universidad Martes, 22 agosto 2017, 23:51

El ranking de Shaghái, una de las clasificaciones académicas más reconocidas a nivel mundial, está encabezado como ya es habitual desde hace quince años por la Universidad de Harvard, seguida por las de Stanford, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology y California-Berkeley. Entre las cien primeras, hay 48 estadounidenses. En este festival anglosajón de excelencia, la posición de las universidades españolas es mala, ya que no hay ninguna entre las 200 primeras de la lista. La primera es la Pompeu Fabra de Barcelona, en el lugar 239, y otras diez se sitúan entre las 500 primeras (Barcelona, Granada, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense, Santiago de Compostela, Politécnica de Valencia, Jaime I, País Vasco y Valencia). Y la buena noticia es que hay cinco universidades más que van subiendo escalones y que se hallan entre los puestos 500 y 600 del ranking: Oviedo, Sevilla, Baleares, Vigo y Zaragoza. Y otras más que suben decididamente desde más abajo, de forma que España tiene ya 26 de sus centros públicos entre los 800 primeros del mundo. Así las cosas, ya que no parece fácil ingresar en la élite, convendría al menos impulsar por todos los medios a la 'clase media' universitaria para que ingrese masivamente en el territorio de la alta calidad.