Ignorantes y cansinos

El otro día el Canal 33 (la segunda marca de TV3 para que me entiendan) emitió un documental firmado por la productora Metromuster. (1) Hasta aquí bien. Los protagonistas eran, según ellos (al parecer la Fiscalía piensa otra cosa), seis «luchadores antifascistas» cuyos nombres no les diré, porque el que quiera publicidad que se la pague.

El bodrio de documental producido se llama «12 de octubre: cultura del odio y legítima defensa» y en él un caballero de la CUP, al parecer profesor de Antropología (recuerden que el título no implica el conocimiento) dice: «Cada 12 de octubre el Estado español celebra la matanza masiva más prolongada de la historia, porque todavía hoy continúa (...) es como si celebráramos el aniversario de los campos de exterminio nazi. Si los nazis hubieran ganado la guerra tendríamos conmemoraciones muy similares».

Pero eso no es todo, porque la narradora del documental, no queriendo quedarse atrás en eso de mirar a ver quién la echa más gorda, dice que, en 1492, los Reyes Católicos «obligaron a la población judía a convertirse al cristianismo, bajo la amenaza de expulsión. Es la primera gran matanza étnica de la historia para crear una nación étnica pura, la nación española».

Visto lo cual, señor antropólogo, ¿matanza?, ¿masiva?, ¿prolongada? Me parece antropólogo que, cuando tocaba estudiar esto, debió usted de faltar a clase. Comparar el día nacional de España, 12 de octubre, Día de la Hispanidad (jode, ¿eh?) con los campos de extermino nazi, no es únicamente un despropósito revestido de maldad, es que es una chorrada como la copa de un pino. ¡Vamos!, una bajanada como dicen ustedes.

Y yo ahora, y en respuesta a sus comentarios, podría decir al antropólogo que no debiera de juzgar los tiempos pasados con los criterios del presente, que todo aquello se hizo en base a unos sentimientos que nosotros ahora, en pleno siglo XXI, no somos ni capaces de entender y que claro que en esa Obra de España en aquellas parte hubo lunares, pero que en la historia de la humanidad ni existe, ni ha existido evolución o revolución honda y trascendental que se haya llevado a cabo gracias a la bondad y a la tolerancia.

Y todo esto podría decirle, pero no voy a hacerlo, no se preocupe, me voy a limitar a hacerle una recomendación por aquello de que del viejo el consejo: estudie usted lo que realmente significa la Obra de España en el Descubrimiento, Conquista y Colonización del continente americano, porque, como dejó escrito Juderías, es este un tema del que la poca ciencia aleja y la mucha acerca.

Y ya termino, pero no sin agradecer en lo que valen las palabras esas con que las que, la narradora, acaba el documental. Hacía tiempo que no me reía tanto. Al parecer, y según ella, cuando los Reyes Católicos en el año 1492 expulsaron a los judíos de España se cometió la primera «gran matanza étnica de la historia para crear una nación étnica pura, la nación española». Pues mire, narradora, locutora o lo que sea, si expulsar a los judíos de España considera usted que fue una matanza étnica, no puede considerar, salvo que lo haga de mala fe, que la expulsión fue única en la historia de la humanidad. ¡No sea burra, coño! ¡Basta ya de demonizar permanentemente a España! Sepa, sin entrar en más detalles, que en 1182 los judíos fueron expulsados de Francia; en 1290, y en la que fue considerada la gran expulsión de la Edad Media, lo fueron de Inglaterra, y luego, y todavía en el siglo XV, y antes que en España, los expulsaron del Archiducado de Austria y del Ducado de Parma y del Ducado de Milán... y... y... y no vea en mis palabras una justificación de la expulsión ordenada por los Reyes Católicos basada en eso de mal de muchos consuelo de tontos, no se trata de nada de eso. De lo que se trata es de significar que la utilización que usted hace de la voz única, a más de malvada, sesgada y estúpida, no me negará que es harto extravagante.

En resumen, antropólogo y narradora, que no, que son ustedes muy cansinos tirando siempre piedras contra el mismo tejado, pero bueno, ya que se han gastado el dinero en hacer ese bodrio de documental guárdenlo, a lo mejor lo pueden presentar al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges... en octubre me parece que lo hacen.

Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.

(1).- Después de tener escrito el artículo leo: «El Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han dado durante los últimos meses algo más de 122.600 euros en ayudas públicas a Metromuster, la productora que compara a los españoles con los nazis». No tenemos arreglo...