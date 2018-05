Iglesias, ante Podemos Domingo, 27 mayo 2018, 00:48

Pablo Iglesias, líder de Podemos, respondió con un comunicado exculpatorio y silencios a la polémica generada tras conocerse que había adquirido, junto a su pareja, Irene Montero, un chalé de 600.000 euros en la sierra de Madrid. Y ayer, por fin, habló. Y lo hizo para poner su cargo a disposición de las bases del partido. Un nuevo órdago, otro más. Quiere que la militancia apruebe la compra de la casa, quiere atajar así una polémica que va a más. Y no sólo por las críticas externas, también las internas. Se le acusa a Iglesias de falta de coherencia. No se entiende que la misma persona que criticó a De Guindos por adquirir un ático de 600.000 euros justifique que se compra una casa de idéntico valor para formar una familia. Podemos no deja de sorprender. O más bien, Iglesias, que cada vez que se encuentra ante un atolladero tira de manual: consultar a las bases. Someterá su caso a votación, lo que no deja de ser rocambolesco, de modo que dimitirán, él e Irene Montero, de sus responsabilidades si no obtienen el apoyo mayoritario. Al margen de tan pintoresco dilema, lo que ya no es remediable es ese cierto ridículo que se comete cuando se hace en política lo contrario de lo que se dice.